Jaylen Brown, sa teinture fait une nouvelle victime

Malgré son coup de fil à LeBron James, Jaylen Brown n’a visiblement pas réglé ses problèmes capillaires.

On se souvient que la star des Boston Celtics avait bien fait marre tout le monde, quand sa hairline redessinée à la bombe avait des bonnes grâces sur le maillot d’OG Anunoby.

Loin d’essayer de se cacher, Jaylen Brown avait décidé de s’en amuser lors d’un live Twitch. Il fait notamment expliqué que tout ça, c’était la faute… des Celtics.

« Je blâme Boston. Dix ans de stress, les médias, la pression pour le titre… c’est vous qui avez causé ça », s’était-il amusé.

Dans la foulée, il avait laissé un message vocal à LeBron James pour lui demander conseil pour une greffe en Turquie. Il faut dire que LBJ a souvent été moqué au cours de sa carrière pour l’évolution de sa hairline.

On ne sait pas si LeBron n’a pas répondu ou si tout simplement le calendrier infernal de la NBA n’a pas laissé le temps à Jaylen Brown de faire un tour en Turquie. Quoi qu’il en soit, le joueur des Celtics et sa fâcheuse tendance à attaquer son vis-à-vis tête baissée et en avant ont fait une nouvelle victime.

Lors de la large victoire des Celtics contre les Wizards (107-136), Jaylen Brown n’a pas laissé qu’une empreinte sur le match avec ses 35 points. Il en a laissé une également sur le maillot de Kyshawn George :

Jaylen Brown strikes again!! 😭😭 pic.twitter.com/F3nAcQ82ZB — Bleacher Report (@BleacherReport) November 6, 2025

Vivement la fin de la saison qu'il puisse planifier un déplacement à Istanbul...

