Ce cinq qui peut débloquer le Orlando Magic

Que ce soit notre Shai Mamou à nous, Michael Pina de The Ringer ou d’autres insiders, plusieurs analystes misent sur une présence du Orlando Magic en finales NBA en juin prochain. C’est un pari, certes, mais ce n’est pas une take démesurée non plus. La franchise floridienne s’est renforcée cet été justement dans le but de se montrer la plus ambitieuse possible au sein d’une Conférence Est ouverte. Alors même si elle n’a plus gagné une série de playoffs depuis 2010, il est logique qu’elle soit attendue en 2026.

Sauf que pour l’instant, ça cale. Il est sans doute trop tôt (deux semaines de compétition) pour parler de crise mais le Magic, avec son bilan de 3 victoires et 5 défaites, déçoit ou surtout ne donne pas l’impression d’être prêt à passer un cap. Les raisons sont nombreuses et elles ont déjà été abordées en partie dans un papier posté précédemment sur BasketSession.

Pour en rappeler les grandes lignes et les résumer très simplement : l’équipe entraînée par Jamahl Mosley ne défend plus aussi bien (14eme défense NBA) depuis qu’elle cherche à jouer plus vite et elle n’attaque pas nécessairement mieux non plus (23eme). C’est surtout l’une des formations les plus maladroites à trois-points (21eme, 33% de réussite). Et encore, toutes ces stats sont légèrement réhaussées par les deux victoires acquises facilement contre les Charlotte Hornets et les Washington Wizards la semaine dernière. Bref, ça ne va pas fort à Orlando.

Il y a une satisfaction dans ce marasme. Fraîchement vainqueur de l’Eurobasket avec l’Allemagne de son coéquipier Franz Wagner, Tristan Da Silva réalise un bon début de saison. Bien qu’irrégulier, le sophomore a déjà atteint ou franchi 5 fois la barre des 15 points. Il est l’une des rares menaces fiables du roster derrière l’arc. Et il tourne donc à presque 12 points, 49% aux tirs et 41% à trois-points en seulement 21 minutes. Tout en ayant un +/- de +5,5, ce qui n’est pas anodin pour une franchise qui perd plus qu’elle ne gagne. Autrement dit, le Munichois mérite plus de minutes.

Une configuration… Magic ?

Mosley ne peut pas attendre que ses stars se mettent miraculeusement à mieux shooter pour que ses ouailles aient enfin un rendement offensif digne de leur statut. Il doit les mettre dans les meilleures conditions possibles. Peut-être que ça passe par un lineup inattendu et jusqu’ici jamais testé par le coach : un « small ball » (rien à voir avec la taille des joueurs, faut-il le rappeler) avec Paolo Banchero en pivot.

On retrouverait autour de lui Wagner, Desmond Bane et donc Da Silva. Mais aussi Jalen Suggs ou Anthony Black. Suggs est le meilleur et le plus adroit des deux mais les deux configurations fonctionnent. L’idée, de toute façon, c’est d’aligner cinq joueurs techniques et rapides. Le Magic veut jouer plus vite ? Autant respecter l’esprit à fond dans ce cas-là. Ce groupe serait à même de courir plus souvent et d’essayer de profiter de match-ups avantageux face à des défenses pas encore en place.

Avec Bane, Da Silva et Suggs ensemble sur le terrain, il y aurait ENFIN de l’espace pour des drives. Sans doute même que l’ancien joueur des Memphis Grizzlies retrouverait son adresse. Il shoote pour l’instant à 28% derrière l’arc. Orlando aligne rarement trois menaces crédibles à trois-points en même temps. Ce qui est problématique pour Banchero et Wagner. Dans cette situation, les deux stars seraient « listées » en tant qu’intérieurs. L’attaque ne reposerait plus autant sur leurs capacités à mettre des tirs de loin mais plutôt à manipuler les espaces, profiter des contre-attaques, jouer d’un avantage de taille ou de vitesse, etc.

Un nouveau rôle différent pour Paolo Banchero

Mais ça sous-entend donc que Banchero, premier choix de la draft 2022, accepte de jouer différemment. Il est le joueur du Magic le plus productif en termes de statistiques depuis son arrivée en NBA. Moment où la franchise s’est d’ailleurs remise à gagner. Dans le même temps, il n’a paradoxalement jamais mené Orlando aux « win shares » et son équipe affichait un meilleur rating quand il était sur le banc en comparaison des moments où il était sur le terrain. Et ce… chaque année ! Intriguant, non ?

Il est très certainement un vrai bon joueur avec des attributs physiques majeurs. Mais il est temps d’arrêter de lui donner carte blanche en attaque. Sa sélection de tirs est problématique et elle résulte évidemment aussi du système mis en place autour de lui. En jouant « small five », Paolo Banchero ne va pas changer drastiquement son jeu mais il serait obligé de poser un peu plus d’écrans, de recevoir la balle plus près du cercle ou au moins au poste haut.

Il aurait alors moins de dribble à poser, plus de tirs ouverts à prendre, etc. Il aurait toujours des lectures de jeu à faire. Ce serait dommage de s’en passer. Mais autant les faire dans un autre contexte. Par exemple en tête de raquette ou après réception sur un roll, notamment pour délivrer la balle dans le corner si jamais un joueur vient en aide pour lui couper l’accès au cercle. Le but étant tout de même de l’avoir plus souvent en fin de boucle qu’en début de chaîne.

Franz Wagner est peut-être le meilleur créateur du Magic et c’est préférable qu’il est plus souvent la balle, ce qui est moins le cas depuis l’arrivée de Desmond Bane. Ces deux joueurs auraient la responsabilités de provoquer en dribble et d’utiliser les picks pour aller au cercle.

Il reste évidemment la question de la défense mais les cinq joueurs cités sont suffisamment longs, costauds et athlétiques pour tenir le choc contre la majorité des équipes NBA. Surtout que, pour le coup, Banchero est un bon rebondeur. Ce cinq « small ball » ne serait sans doute pas celui qui commence les matches mais peut-être celui qui les termine. On prend le pari que c’est un lineup qui peut révolutionner et débloquer le Magic. Jamahl Mosley va-t-il le tenter ? Il va de toute façon devoir bientôt prendre des risques vu comment son siège commence à chauffer.