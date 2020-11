Klay Thompson opéré, encore une saison blanche à venir et ça nous fend le coeur

Nous sommes écœurés juste en y repensant. Klay Thompson ne jouera pas cette saison. Encore un an d’absence pour l’arrière All-Star, qui devait faire son grand retour au premier plan en 2021. Mais il s’est déchiré le tendon d’Achille lors d’une séance d’entraînement. Selon ESPN, le deuxième membre des « Splash Brothers » a été opéré avec succès hier.

Thompson va bel et bien opter pour une rééducation complète. Avec donc une nouvelle saison blanche – après sa rupture des ligaments croisés du genou lors des finales 2019. C’est évidemment l’option la plus logique et la plus sûre après une telle blessure. Il faudra donc encore patienter pour le revoir sur les terrains.

Terrible : Klay Thompson out pour la saison

C’est un terrible coup dur pour les Golden State Warriors qui espéraient se mêler dans la course au titre. Leur équipe reste solide mais il n’a pas du tout la même dimension sans Klay Thompson, un sniper à plus de 20 points par match qui est aussi l’un des meilleurs défenseurs de la ligue.

Le triple champion NBA ne reviendra donc peut-être que dans un an, en novembre ou décembre 2021. Il aura alors 31 ans, presque 32, et n’aura pas joué depuis presque 30 mois. Le tout après une grave blessure au genou et une autre au pied. Rude. Heureusement, son adresse devrait lui permettre de rester un joueur précieux en NBA. Mais il ne sera probablement plus tout à fait le même. Quelle tristesse.