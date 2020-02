Malgré tout, les Knicks sont toujours n°1 en valeur estimée

En dépit de résultats sportifs catastrophiques, les New York Knicks ont toujours la valeur estimée la plus élevée de toute la NBA.

Si vous vous demandez pourquoi James Dolan n'a toujours pas vendu les New York Knicks, il suffit de regarder le classement Forbes 2020 de la valeur estimée de chacune des 30 franchises NBA. Pour la cinquième année consécutive, les Knicks pointent au premier rang, avec 4.6 milliards de dollars de valeur théorique. La soupe est bonne et rentable malgré les résultats sportifs désastreux depuis bien trop longtemps. C'est évidemment grâce au marché colossal que représente New York, à l'utilisation optimale du Madison Square Garden et à un marketing toujours efficace en dépit des saisons sans playoffs qui s'enchaînent.

Dolan n'acceptera jamais d'offre sous les 5 milliards de dollars selon des sources proches du propriétaire le plus honni par ses fans de toute la NBA. Ce n'est donc pas tout de suite qu'un nouveau patron se pointera à Big Apple, malgré les rumeurs d'intérêt de la part de Jeff Bezos, le patron d'Amazon, par exemple.

Dans ce classement, on notera que ce sont les Los Angeles Lakers qui viennent en deuxième position avec 4.4 milliards, devant les Golden State Warriors, dont la valeur ne cesse de monter au fil des ans. Les Toronto Raptors, champions en titre, grimpent au 10e rang, alors que Minnesota, New Orleans et Memphis, du fait de leur présence sur un marché "faible", ferment la marche.

Le classement Forbes 2020