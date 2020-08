Voir un ancien head coach d'une franchise y revenir dans la peau d'un assistant n'est pas si fréquent en NBA. Mike Woodson n'a pas un ego surdimensionné et va ainsi prendre place au côté de Tom Thibodeau sur le banc des New York Knicks la saison prochaine, annonce Adrian Wojnarowski d'ESPN. Woodson est le dernier coach à avoir emmené les Knicks en playoffs, lors de la saison 2012-2013. Il s'agit peut-être d'un bon présage pour les fans, désespérés par les échecs successifs à ne serait-ce que progresser ces dernières années.

Le staff de Tom Thibodeau est quasiment au complet, puisque deux autres assistants ont été nommés dans le même temps. Si "Thibs" n'avait jamais collaboré avec Woodson auparavant, il connaît très bien Dice Yashimoto, son coordinateur vidéo à Chicago pendant 4 ans, puis quelque temps chez les Wolves, et l'expérimenté Andy Greer, déjà assistant à New York par le passé et qui a travaillé avec Thibodeau dans l'Illinois mais aussi à Minneapolis.

Ce petit groupe rejoint Kenny Payne, arrivé en provenance de Kentucky, et Johnnie Bryant, qui sera head coach associé.

Maintenant que le lifting a été effectué au niveau du staff et du front office chez les Knicks - on rappelle que Leon Rose est devenu président des opérations basket - c'est sur le recrutement et la Draft que la franchise de Big Apple va être attendue. On guettera aussi bien évidemment ce que fera Tom Thibodeau avec Frank Ntilikina, dont le profil semble pouvoir lui permettre de travailler et de progresser avec son exigeant nouveau coach.