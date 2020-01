Kobe Bryant va accueillir avec joie le fait d’être dépassé par LeBron James

C'est une page de l'histoire qui s'apprête à être écrite en NBA. Dans quelques jours, LeBron James deviendra le 3e meilleur marqueur all-time, dépassant ainsi Kobe Bryant et ses 33,643 points. Il ne reste en effet que 44 longueurs d'écart entre les deux hommes. Ce qui veut donc dire que l'évènement aura lieu soit à Brooklyn la nuit prochaine, soit à Philly samedi, soit lors de la "réception" des Clippers lundi. On peut presque avancer qu'il sera ménagé face aux Nets (les Lakers sont en back-to-back dans un road trip), et donc que la fête se déroulera au Staples Center, sans doute avec la présence de Kobe. La légende des Lakers s'est d'ailleurs exprimé sur le sujet, et il attend ce moment avec impatience.

"Je ne sais pas si les gens veulent ça ou s'ils veulent cet truc qui veut qu'on quelqu'un d'autre batte ce record. Vous devez être heureux pour la personne qui vient après vous et qui est capable de surpasser les choses que vous avez faites. Ce serait enfantin de penser d'une autre façon"

Kobe Bryant a également rappelé qu'il voyait, dans les yeux de LeBron James, un sentiment de revanche par rapport à l'an passé.

"Il est revenu cette année avec de la rancoeur parce que tout le monde disait qu'il était rincé. Quand j'ai commencé à jouer en NBA, l'âge moyen de la retraite était de 32-33 ans. Maintenant, quand vous avez 35 ans, vous êtes rincé et vous mourez. C'est plutôt idiot. Je pense qu'il fait un boulot fantastique."

Rendez-vous donc dans les prochains jours, si possible lundi, pour voir ce passage de témoin entre deux légendes du jeu.