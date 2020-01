Dans quelques jours, LeBron James deviendra le 3e meilleur marqueur de l'histoire de la ligue. Il ne reste en effet que 65 points au King pour dépasser Kobe Bryant. L'évènement aura donc lieu à Brooklyn jeudi ou Philadelphie samedi. Au pire, ce sera au Staples Center pour le derby face aux Clippers. Une première étape pour arriver à cette place de numéro un occupé par Kareem Abdul-Jabbar. James est actuellement à 4,809 longueurs de la légende des Lakers, un total qu'il pourra rattraper en toute fin de saison 2021/22 s'il tourne à 25 points/match. Autrement, et ce serait logique vu que la star des Lakers a déjà 35 ans, ce sera lors de l'exercice suivant. Pour Carmelo Anthony, si LBJ en a fait un réel objectif, il sera très prochainement le meilleur scoreur NBA de tous les temps.

"Personne ne pensait que ce record pouvait être touché. Mais il est juste là donc... C'est devant lui. Je ne sais pas combien de temps il a prévu de jouer. Mais si c'est dans sa ligne de mire, il va tout tenter pour l'atteindre", explique Melo.

Dernièrement, LeBron James a expliqué qu'il pensait de plus en plus à cette marque des 38,287 points. Sauf blessure ou évènement inattendu, tout les voyants sont aujourd'hui dans le vert pour lui permettre de rentrer encore plus dans l'histoire.