C’est lors d’un dîner que Michael Jordan et Kobe Bryant ont disséqué minutieusement leur jeu pour déterminer lequel des deux aurait l’avantage sur l’autre.

B.J. Armstrong n’est certainement pas le joueur le plus marquant des 90’s mais c’est un triple champion NBA et un All-Star. Surtout, il a eu la chance de côtoyer des très grands joueurs. Notamment Michael Jordan aux Chicago Bulls. Connaître MJ donne accès à tout un tas de conversations passionnantes. C’est ainsi que l’ancien meneur des taureaux s’est retrouvé à table avec Jordan mais aussi Kobe Bryant en 2014. Un repas au cours duquel les deux légendes ont disserté pour savoir qui était le plus fort. En rentrant dans les moindres détails. Le tout sous le regard d’Armstrong.

« Ils étaient en train de jouer un 1 vs 1 virtuel à table. Je les écoutais parler de leur amour pour le basket. Leur discussion était tellement détaillée. Ils parlaient du footwork, de leur condition physique, de leur manière de box-out. J’aurais adoré qu’ils s’affrontent à leur prime. »

Le plus drôle, ou le plus fou, reste la conclusion de leur débat. Au bout du compte, ils ont déterminé que Jordan aurait eu un léger avantage sur Kobe… parce qu’il a de plus grandes mains. Des vrais maniaques. Des vrais passionnés, surtout.