Il ne s'agit pas d'un secret, Michael Jordan a toujours représenté une source d'inspiration pour Kobe Bryant. Que ce soit dans son jeu mais aussi dans sa mentalité. Proche du Black Mamba, Magic Johnson a été invité à évoquer la relation entre l'ex-numéro 24 des Los Angeles Lakers et His Airness. Et pour l'ancien président de la franchise californienne, Bryant et Jordan ont toujours eu un lien particulier.

"Kobe a toujours eu du respect pour les gens, mais avec Michael c'était différent. 'Je veux être comme Michael et toi, pas seulement sur le parquet mais aussi en dehors'. C'est l'une des dernières choses que Kobe m'a expliqué...

Bien sûr, pendant sa carrière NBA, il a chassé les 6 titres de champion. Mais il voulait aussi absolument obtenir le respect de Michael. Et je pense qu'il a réussi à se faire une place dans cette discussion comme personne...

Il a toujours su que Michael se souciait réellement de lui et c'était réciproque. Kobe se souciait réellement de Michael", a confié Magic Johnson au LA Times.

Le discours poignant de Michael Jordan lors de l'hommage rendu à Kobe Bryant, disparu en janvier dernier, était d'ailleurs la preuve de ce respect mutuel. Les vrais reconnaissent les vrais.

