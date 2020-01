Le Président du Hall Of Fame Jerry Colangelo a assuré que Kobe Bryant serait honoré comme il se doit lors de son entrée au Panthéon du basket.

Kobe Bryant était éligible au Hall Of Fame en 2020 et il est très fort probable que sa candidature aurait été retenue d’office. Mais il n’y a maintenant plus aucun doute. Le Président du HOF Jerry Colangelo a assuré que le quintuple champion NBA, décédé dimanche, serait évidemment nommé au Panthéon du basket.

« Ça sera l’une des classes les plus épiques de l’Histoire avec Kobe, Tim Duncan et Kevin Garnett. Kobe sera honoré comme il se doit. »

Les finalistes pour le Hall Of Fame seront révélés en février, lors du All-Star Game. Et les membres retenus en mars, pendant le tournoi NCAA. Kobe Bryant en fera donc partie. Reste à savoir qui aura la force de faire son discours d’introduction. Peut-être sa femme, Vanessa, et ses filles, si elles s’en sentent capable. Sinon Shaquille O’Neal, Jerry West, Michael Jordan ou éventuellement Phil Jackson. Voire Lamar Odom ou Derek Fisher.

Via The Score