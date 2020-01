Malgré sa disparition tragique survenue dimanche, Kobe Bryant sera bien intronisé au Hall Of Fame dans quelques mois. Une décision logique tant l'ex-joueur des Lakers a marqué l'histoire de ce sport. Plusieurs interrogations demeurent néanmoins sur la cérémonie en question. Avec cette tragédie, est-il possible d'introniser d'autres légendes cette année ? Jerry Colangelo, le président du HOF, va peut-être y songer. Ce moment doit rester inoubliable pour chaque joueur et, vu les circonstances, la saveur sera logiquement moindre. Et on parle tout de même de Tim Duncan et Kevin Garnett, deux autres monstres de la balle orange.

Quant au discours d'introduction de Kobe Bryant, les spéculations peuvent débuter. Mais l'homme aux 81 points avait déjà une préférence, Michael Jordan ou Phil Jackson. Il avait d'ailleurs exprimé ce souhait en 2017.

"C'est une bonne question. Pour moi il y en a deux, Michael Jordan et Phil Jackson. Ils ont été d'immenses mentors, pas seulement dans ma carrière d'athlète mais aussi en tant que personne. Et ce que je pourrais dire, c'est un grand merci. Parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup d'aide."

Il y a également la possibilité de voir sa femme Vanessa, ainsi que ses filles, aller sur l'estrade. Tout comme Shaquille O'Neal ou encore Derek Fisher, l'un des meilleurs amis de Kobe.