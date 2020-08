Kristaps Porzingis éjecté, une décision injuste ?

Voilà peut-être la première polémique des playoffs : les arbitres de la rencontre entre les Los Angeles Clippers et les Dallas Mavericks ont-ils eu tort d’expulser Kristaps Porzingis ? Les Texans garderont sans doute un goût amer de cette soirée et de cette décision après leur défaite (110-118). En effet, les deux fautes techniques infligées au letton sont litigieuses. Notamment la deuxième.

Porzingis was ejected for receiving his second technical foul of the night on this altercation 🤨pic.twitter.com/2WhKFDAfa0 — The Crossover (@TheCrossover) August 18, 2020

Alors que Marcus Morris cherchait à intimider Luka Doncic, l’intérieur All-Star est venu à la rescousse du Slovène. Défendre ses coéquipiers, la base. S’en est suivi une très légère altercation. Mais juste des esprits qui s’échauffent dans un match de playoffs. Pas de bagarre. Pas de coups. Malgré ça, les officiels ont donné une deuxième technique à Porzi. Synonyme d’éjection. Une décision qui a entraîné la réaction outrée de LeBron James et Dirk Nowitzki sur les réseaux sociaux.

Man that was BOGUS AS HELL MAN!!!!! Cmon man. 🤦🏾‍♂️ — LeBron James (@KingJames) August 18, 2020

That ejection is super soft... — Dirk Nowitzki (@swish41) August 18, 2020

On peut effectivement penser que c’était un peu dur. Surtout que la partie était serrée et disputée. Dallas menait de cinq points (71-66) au moment où sa deuxième star a été renvoyée au vestiaire. Kristaps Porzingis affichait alors 14 points au compteur en seulement 20 minutes. Il restait 9 minutes à jouer dans le troisième quart temps. Sans lui, les Mavericks ont fini par céder.

L’ancien joueur des New York Knicks avait écopé d’une première technique après avoir contesté une décision des arbitres. Et pour cause, le replay lui a donné raison : il avait bien bloqué sans faire faute. Il a tout de même été sanctionné d’une technique en exprimant un peu trop ouvertement sa frustration.

