Le 1er février 2019, l'intérieur Kristaps Porzingis a été envoyé par les New York Knicks aux Dallas Mavericks. Dans ce deal, la franchise new-yorkaise a récupéré Dennis Smith Jr., DeAndre Jordan, Wesley Matthews, un choix au premier tour de la Draft NBA 2021 et un autre en 2023. Pour rappel, le Letton disposait de relations très tendues avec ses dirigeants et a donc forcé son départ, à un an de sa Free Agency. Depuis, le jeune talent, de retour de sa blessure au genou, a retrouvé un niveau intéressant. Et il a même prolongé aux Mavs pour 158 millions de dollars sur 5 ans. Alors forcément, le boss de la formation texane, Mark Cuban, se frotte les mains.

"Ma réaction à ce trade ? J'étais vraiment très choqué ! Mais ça arrive parfois en NBA. C'est un peu comme l'échange de James Harden à l'époque. Quand Harden a été envoyé par OKC aux Rockets, j'étais genre 'mais quoi ? Pourquoi on n'a pas eu l'opportunité de faire une offre ?'.

Il y a juste eu un coup de fil et les Rockets ont simplement eu besoin de dire 'oui'. Et cette fois-ci, nous avons reçu le coup de fil", a ainsi savouré Mark Cuban pour WFAN.

Pour sa première saison avec Dallas, Kristaps Porzingis tournait à 19,2 points, 9,5 rebonds et 1,7 passe décisive de moyenne avant l'interruption liée au coronavirus. Et avec Luka Doncic, il incarne probablement l'avenir de cette franchise sur le long terme. Autant dire que ce trade a été une opportunité en or pour Mark Cuban !