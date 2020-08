Kristaps Porzingis décrit sa mentalité pour les playoffs

Historique. Luka Doncic a claqué 42 points pour son entrée en matière en playoffs avant d’en ajouter 28 dès son deuxième match. Soit 70 points en cumulé, une première depuis 1949 pour un joueur qui découvre ce stade de la compétition. Le Slovène est incroyable mais il n’est pas le seul à briller pour ses premiers playoffs. Kristaps Porzingis est dans la même situation. Après des années de disette aux New York Knicks, le géant letton se retrouve enfin plongé dans le grand bain des matches à enjeux.

Luka Doncic sort Kareem Abdul-Jabbar des livres d’histoire

Et si ses performances ne sont pas aussi clinquantes que celle de son camarade, elles restent très solides. Et pour cause, l’intérieur se prépare mentalement. Avec une méthode bien particulière.

« J’essaye de me dire que je suis déjà un champion NBA. Que je suis censé être là. Que je suis censé être là pour gagner. C’est ma mentalité en ce moment. Quand on gagne, je me dis que c’est normal. J’ai le sentiment que pour tout gagner il faut avoir cette attitude et être persuadé que vous devez tout gagner. »

C’est un état d’esprit bien connu. Se répéter sans cesse la même chose jusqu’à finir par y croire. Pour ensuite le devenir. On verra bien si ça marche ou non pour Kristaps Porzingis.