Luka Doncic sort Kareem Abdul-Jabbar des livres d’histoire

Luka Doncic est décidément un joueur à part. On savait que le phénomène slovène saurait se faire une place en NBA, mais on n’imaginait pas forcément qu’il s’imposerait aussi rapidement parmi les tout meilleurs joueurs de la ligue. Un débat qui n'a plus lieu d'être du tout...

Luka Doncic, des débuts en playoffs jamais vus en NBA

Après s’être offert le record du plus grand nombre de points marqués par un joueur pour son premier match de playoffs il y a quelques jours, il a encore ajouté une page à sa propre légende hier en effaçant un record datant de 50 ans. En cumulant 70 points sur ses deux premières sorties en playoffs, il a ainsi fait mieux que Kareem Abdul-Jabbar qui avait aligné 69 points sur ses deux premiers matches en 1970.

Luka Dončić finished tonight’s win with 28 points, 8 rebounds and 7 assists tonight. Dončić has recorded the most points (70) in his first two playoff games of anyone since the NBA/ABA merger. pic.twitter.com/97T4P7xPku — Mavs PR (@MavsPR) August 20, 2020

Luka Doncic est d’ailleurs en très belle compagnie, puisqu’il devance désormais aussi Chris Paul (67) et Bob Lanier (65) dans cet exercice. Quand on sait en prime qu’il n’a joué que 28 minutes lors du Game 2 face aux Clippers, en raison de problèmes de fautes, on se dit qu'il n'a pas fini d'ajouter son nom au Panthéon des plus grands joueurs NBA et de remplacer la signature d'autres légendes par la sienne au bas de quelques pages.

Luka Doncic : « On peut sortir les Clippers »

Malgré tout, après la rencontre, il ne cherchait à retenir qu'une seule chose : la victoire. Après être déjà passé si près de remporter le Game 1, la très belle victoire d'hier soir enfonce encore un peu plus le clou : Luka Doncic et les Dallas Mavericks espèrent bien aller loin dans ces playoffs !