Luka Doncic : « On peut sortir les Clippers »

Luka Doncic tient la première victoire de sa carrière en playoffs. Même si c’est surtout depuis le banc qu’il a assisté à la belle performance de ses coéquipiers cette nuit. Les Dallas Mavericks l’ont emporté 127 à 114 contre les Los Angeles Clippers et le prodige slovène s’est évidemment illustré avec 28 points, 8 rebonds et 7 passes à son compteur personnel. En revanche, il a été gêné par des problèmes de fautes et n’a passé que 9 minutes sur le parquet en seconde mi-temps. C’est essentiellement en son absence que les Texans ont fait la différence. Peu importe. Il savoure la victoire. Et veut y croire.

« Plus que trois. Je pense que nous pouvons leur faire face. Il faut croire à la victoire à chaque série. Si vous n’y croyez pas, vous n’êtes pas censé être là. Il faut y croire », confie Luka Doncic, enthousiaste.

Les Mavericks ont effectivement des raisons d’y croire. Ils sont revenus à égalité dans la série. Le premier match avait déjà été serré et qui sait quelle aurait été son issue sans l’éjection litigieuse de Kristaps Porzingis. Cette nuit, la victoire de Dallas était nette alors que Doncic était coincé sur le banc. C’est prometteur. Mais il faudra continuer sur la durée pour vraiment inquiéter une équipe aussi profonde et armée que celle des Clippers.