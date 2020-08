CQFR : Jayson Tatum enfonce les Sixers, Dallas égalise contre L.A.

NBA Playoffs : les résultats de la nuit

Nets @ Raptors : 99-104

Jazz @ Nuggets : 124-105

Sixers @ Celtics : 101-128

Mavericks @ Clippers : 127-114

- Mais qui a dit que les Dallas Mavericks ne pouvaient pas gagner sans Luka Doncic ? Le Slovène a encore une fois été très prolifique avec 28 points, 8 rebonds et 7 passes à son compteur personnel cette nuit. En revanche, c'est en son absence que les Texans ont vraiment fait la différence contre les Los Angeles Clippers. Gêné par des problèmes de faute, il a assisté au 14-4 passé par ses coéquipiers dans les dernières minutes du troisième quart temps alors qu'il était scotché sur le banc. Dallas prenait alors 13 points d'avance (98-85). Kristaps Porzingis (21 pts) et les remplaçants ont même accentué un peu plus cet écart en début de dernier quart.

- Grosses performances des réservistes des Mavs. Trey Burke a marqué 16 points (7 sur 11), Seth Curry 15 (6 sur 9) et Boban Marjanovic 13 (6 sur 8). Les facteurs X de cette rencontre gagnée par Dallas (127-114) qui revient à 1-1 dans la série.

- Kawhi Leonard a marqué 35 points mais son compère Paul George n'y était pas. L'autre superstar de Los Angeles a été limitée à 14 points en raison d'un 4 sur 17 aux tirs bien vilain. Il devra se ressaisir lors du Game 3.

- Après s'être baladés lors du Game 1, les Toronto Raptors ont eu beaucoup plus de mal à se séparer des Brooklyn Nets hier soir. Une victoire sur le fil, 104 à 99, suite à un changement tactique important. En effet, Nick Nurse a lancé un cinq small ball en fin de partie. Avec Pascal Siakam en pivot, entouré de quatre extérieurs. Et ça a payé. Norman Powell et Fred VanVleet ont chacun inscrit 24 points en profitant des espaces. Kyle Lowry a ajouté 21 points. Menés quasiment tout le match, les Canadiens ont fini par prendre le dessus dans le money time pour finalement l'emporter.

- Les Nets ont perdu de peu mais Timothé Luwawu-Cabarrot a encore une fois été très bon. 17 points pour le Français, auteur d'un panier primé très important pour revenir à 3 points en fin de rencontre. En vain. Mais l'arrière continue de faire son trou dans la rotation new-yorkaise.

- Après avoir claqué 57 points tout en faisant une boulette en fin de partie au Game 1, Donovan Mitchell a essayé une nouvelle approche cette nuit. La superstar du Jazz a joué plus juste beaucoup plus juste. Seulement 14 tentatives. Mais 10 réussites. 30 points et une victoire contre les Nuggets (124-105) pour rapidement égaliser dans la série. L'arrière All-Star s'est évertué à faire jouer ses coéquipiers hier soir. Jordan Clarkson a ainsi inscrit 26 points tandis que Rudy Gobert en marquait 19. Mais Mitchell a tout de même pesé au scoring. Pile quand il fallait. Il a planté 21 de ses 30 points dans le troisième quart temps. Un moment crucial pour Utah, qui a pris le large au retour des vestiaires.

- 28 points chacun pour Nikola Jokic et Michael Porter Jr. Mais les autres joueurs de Denver sont passés à côté de ce Game 2. Aucun d'entre eux n'a vraiment pesé.

- L'absence de Ben Simmons continue de se faire sentir à Philadelphia. L'Australien est le meilleur défenseur extérieur de l'équipe et sans lui, Jayson Tatum se promène. Déjà auteur de 32 points dans le Game 1, l'ailier All-Star en a ajouté 33 cette nuit. Pour une nouvelle victoire des Celtics contre les Sixers, 128 à 101.

- Les Sixers avaient pris le meilleur départ et menaient même de 14 points au cours du premier quart temps. Mais ils sont tombés face à l'adresse des joueurs des Celtics. Outre Tatum, Kemba Walker a marqué 22 points et Jaylen Brown en a inscrit 20. Joel Embiid compilait 30 points et 10 rebonds pour Philly.