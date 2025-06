L’Hapoel Tel Aviv aurait pris contact avec Russell Westbrook. Les champions Eurocup se prépareraient à lui proposer un contrat jamais vu auparavant dans le basketball européen, selon Nemanja Zoric.

Bon, pour être très franc, je doute que Russell Westbrook soit réellement intéressé d’emmener femme et enfants outre-Atlantique. Surtout après une saison où il a montré des belles choses et qu’une équipe pourrait vouloir lui offrir plus que le minimum veteran.

Il a touché 3,3 millions cette saison et il a une player option sur la prochaine, à un niveau à peu près équivalent. Alors certes, une offre bien plus importante pourrait peut-être le faire changer d’avis. Mais il a déjà gagné un peu plus de 340 millions de dollars en carrière. Pas sûr que le facteur financier soit décisif à ce point de sa carrière. Ni le facteur Euroleague, puisque l'Hapoel participera à la compétition-reine la saison prochaine.

Néanmoins, je suis intrigué de savoir quelle somme le club israélien serait prêt à mettre sur la table pour s’attacher ses services.

Hapoel Tel Aviv has made initial contact with former NBA All Star Russell Westbrook.

Im told the Eurocup champions are planning to make him an offer with a salary never seen before in European basketball.

— Nemanja Žorič (@zoric_nemanja) June 4, 2025