Russell Westbrook lié au renvoi de Michael Malone ?

Russell Westbrook espérait décrocher le premier titre de sa carrière avec Denver. Après le départ de Michael Malone et avec la blessure de Jamal Murray, les chances pour les Nuggets de gagner pour la deuxième fois en trois ans sont moins évidentes. Et Westbrook, malgré lui, voit son nom ressortir dans les tentatives d'explication de ce choix fait par la direction.

Dans un article de The Athletic, il est expliqué que les passe-droits (sur le terrain) dont aurait bénéficié Russell Westbrook seraient à l'origine d'un certain ressentiment de cadres envers Malone. Ce dernier aurait "perdu le vestiaire", notamment à cause de sa trop grande confiance accordé à l'ancien MVP.

"Le choix de Malone de continuer à soutenir Westbrook malgré la frustration qu'il créait sur et en dehors du terrain, a finalement conduit à une perte de crédibilité parmi les joueurs-clés de l'équipe. Que Malone soit plus souple avec Jokic et Murray qu'avec le reste du groupe est une chose, mais le faire aussi avec Westbrook n'a pas été bien accueilli par tout le monde", peut-on lire dans l'article.

Pour le premier match de l'ère post-Malone, David Adelman a donné plus de temps de jeu à Jalen Pickett (ce qui était a priori un souhait de Calvin Booth, sur le départ lui aussi) qu'à Russell Westbrook. A voir si cette tendance se confirmera et surtout de quelle manière l'accueillera l'ancienne superstar d'OKC.

Comment Jokic a appris le renvoi de Michael Malone (fiction)