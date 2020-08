Luka Doncic, des débuts en playoffs jamais vus en NBA

Avec 42 points au compteur, Luka Doncic a réalisé la performance la plus prolifique de l’Histoire de la NBA pour un premier match de playoffs.

Il n’a pas le temps. Luka Doncic, 21 ans, découvre les playoffs après avoir mené ses Dallas Mavericks dans le top-8 de la Conférence Ouest dès sa deuxième saison en NBA. Et pour son tout premier match, il a fait un carton. 42 points. Historique. En effet, jamais un joueur n’avait autant marqué pour ses débuts en PO. Et pourtant, le Slovène ne pouvait retenir qu’une statistique après la défaite de son équipe contre les Los Angeles Clippers (110-118) cette nuit. Ses 11 balles perdues.

« C’est terrible. Je ne devrais finir avec 11 balles perdues. Ça n’était jamais arrivé. Je veux juste gagner. »

Luka Doncic a mal commencé avec 3 turnovers d’entrée et un 18-2 pour les Clippers. Mais il a réagi, à l’image de son équipe. Il a continué à se battre. Et il a même posé des gros problèmes à la défense des Clippers malgré la présence de Patrick Beverley, Paul George ou encore Kawhi Leonard face à lui. 42 points donc, à 13 sur 21 aux tirs avec 9 passes décisives.

« On l’utilise beaucoup plus donc c’est normal qu’il perde un peu plus de ballons », relativise Rick Carlisle. « C’est un guerrier. Il ne se décourage jamais. Il a une attitude très positive avec ses coéquipiers sur le terrain. »

A l’instar du coach des Mavericks, la plupart des acteurs présents hier soir ont salué la performance de Luka Doncic. Déjà grand et décidément un futur très grand.