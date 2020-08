Kyle Kuzma, un game winner pour sauver les Lakers !

Deux superstars. Deux des meilleurs joueurs du monde. Et pourtant, au moment de confier le dernier tir, Frank Vogel s’est tourné vers Kyle Kuzma. Son habituel sixième homme, titularisé cette nuit. Le jeune homme avait la main chaude. Alors le coach l’a récompensé en lui donnant une grande responsabilité : abattre les Denver Nuggets, avec qui les Los Angeles Lakers étaient à égalité 121 partout avant une ultime remise en jeu.

LeBron James s’est chargé de faire la touche. La balle a immédiatement été expédiée à Anthony Davis dans la peinture. L’intérieur All-Star, dos au panier, excentré à 45 degrés. Une dernière attaque du cercle pour la gagne ? Et bien non. Parce que dans le même temps, c’est donc Kuzma qui déboule. AD lui lâche de suite la gonfle et l’ailier tente sa chance derrière l’arc malgré le looooooong bras de Bol Bol qui s'élève devant lui. BINGO !

CQFR : Jimmy Butler en patron, Kyle Kuzma clutch, les Suns brillent toujours…

Le game winner de Kyle Kuzma

« J’aurais probablement shooté même si c’était Jésus en face de moi », affirmait un Kyle Kuzma bien confiant et auteur de 25 points à 11 sur 16 aux tirs.

Vogel avoue s’être inspiré des Hawks collection 2015, ceux de Paul Millsap et Kyle Korver, pour mettre au point ce système. Ça a marché. Avec donc Kuzma dans le rôle de l’artificier.