Les matches de la nuit en NBA

Phoenix Suns 128-101 Oklahoma City Thunder

Utah Jazz 114-122 Dallas Mavericks

Milwaukee Bucks 106-114 Toronto Raptors

Miami Heat 114-92 Indiana Pacers

Los Angeles Lakers 124-121 Denver Nuggets

- Jimmy Butler avait un message à envoyer ! Depuis son accrochage avec TJ Warren début janvier, il attendait ce duel… et a dominé ! Le Miami Heat l’a ainsi emporté face aux Indiana Pacers (114-92). Pourtant bouillant depuis le début de cette bulle, Warren a été limité à seulement 12 points ! Et après une première période accrochée, le Heat a passé la vitesse supérieure. Avec un 18-6, Miami a réussi à creuser le trou et n’a plus jamais été inquiété. Et sans surprise, Jimmy Butler a été dominateur avec 19 points, 11 rebonds, 5 passes décisives et 4 interceptions. Le collectif floridien a su se montrer plus solide avec 7 joueurs à plus de 10 points. Trop maladroits, les Pacers n'ont pas été à la hauteur du rendez-vous...

- Et si certains pensent que Jimmy Butler avait oublié cette histoire avec TJ Warren... Après le match, l'ancien des Chicago Bulls n'a pas voulu se présenter devant les médias. Probablement pour éviter de rajouter de l'huile sur le feu. Ou de se lâcher complétement sur son opposant. Mais sur le réseau social Instagram, Jimmy Butler a tout de même bien fêté ce succès. Et cette petite vidéo en dit beaucoup sur son état d'esprit par rapport à cette rencontre.

Jimmy Butler decided not to do any media after the win over the Pacers.....but he did just post this video on instagram. pic.twitter.com/D4ShtwajuZ — Taylor Rooks (@TaylorRooks) August 11, 2020

- Les Lakers ont évité une série de 4 défaites consécutives. Sur le fil, la franchise californienne a dominé les Denver Nuggets (124-121). Mais ce succès a été difficile à obtenir… malgré un 5 majeur adverse limité dans son temps de jeu. LeBron James (29 points, 12 passes décisives) a été productif malgré sa maladresse, alors qu’Anthony Davis (27 points, 6 rebonds et 5 passes décisives) s’est bien repris. Mais finalement, Kyle Kuzma (25 points) a été l’homme de ce match ! Propulsé dans le 5 de départ, l’intérieur a été à la hauteur et a planté le tir de la victoire à longue distance à 0,4 seconde de la fin. En face, PJ Dozier (18 points) s’est bien battu, mais a raté un lancer-franc important dans le money-time.

Started the game. Ended the game. #KuzControl for the win. pic.twitter.com/hxkvt2oWYE — Los Angeles Lakers (@Lakers) August 11, 2020



- En ce moment, ce n’est pas forcément la joie aux Los Angeles Lakers. Mais la présence de JR Smith dans ce groupe peut faire du bien. Le vétéran a fait le show après le succès de son équipe. Et le héros de la soirée, Kyle Kuzma, a été sa cible. Une belle image !

J.R. is the ultimate hypeman 🤣 pic.twitter.com/YuSoiDK7Xk — Bleacher Report (@BleacherReport) August 11, 2020



- La belle histoire continue pour les Phoenix Suns ! Dernière équipe invaincue de cette bulle, la franchise de l’Arizona a dominé l’Oklahoma City Thunder (128-101). Une victoire facilement acquise grâce à un Devin Booker (35 points) encore exceptionnel. Sur ce match, il a été bien épaulé par Mikal Bridges (18 points), Cameron Johnson (18 points) et Dario Saric (16 points). En face, Chris Paul (14 points) et Darius Bazley (22 points) ont ainsi réussi à faire illusion pendant un quart-temps. Mais sans Shai Gilgeous-Alexander, Danilo Gallinari, Steven Adams, Nerlens Noel et Dennis Schroder, OKC n’avait pas les armes pour lutter. 10ème à l’Ouest après 6 succès de suite, Phoenix compte seulement 1 victoire de retard sur les Memphis Grizzlies, 8es.

- Bon Devin Booker se trouve donc bien sur un nuage dans cette bulle à Disney. En plus d’avoir planté 35 points lors de ce succès contre l’Oklahoma City Thunder (128-101), l’arrière des Phoenix Suns a affiché une confiance inébranlable en lui. La preuve avec ce panier primé depuis le logo du milieu du terrain. Ficelle. Rien que ça… Au passage, il devient avec Walter Davis le détenteur du record de nombre de matches à plus de 30 points à Phoenix : 90.

Book said "Nah, i'll just shoot it from here" 😤😤😤 Now known as "LOGO BOOK" pic.twitter.com/q93ePmL3vE — 6-0 (@Suns) August 10, 2020

- Le choc entre les deux meilleures équipes de l’Est n’a pas vraiment eu lieu. Si les Toronto Raptors ont dominé les Milwaukee Bucks (114-106), il est difficile de tirer le moindre enseignement. En effet, Giannis Antetokounmpo manquait pour les Bucks, alors que les Raptors étaient privés de Kyle Lowry, Serge Ibaka et Fred VanVleet. Au final, grâce à une meilleure entame, Toronto a toujours eu l’avantage. Chris Boucher (25 points - record en carrière), Matt Thomas (22 points) et Norman Powell (21 points) ont fait la différence. En face, Milwaukee a limité le temps de jeu de ses cadres, à l’image d’un Khris Middleton performant (17 points) mais protégé (25 minutes).

- Au passage, Chris Boucher n’a pas seulement réalisé son record de points en carrière face aux Milwaukee Bucks… Il a aussi détruit Khris Middleton et Ersan Ilyasova ! Avec ses qualités athlétiques, le joueur des Toronto Raptors a mis ses deux adversaires sur un poster ! Ça pique…

CHRIS BOUCHER WITH NO REGARD FOR HUMAN LIFE pic.twitter.com/TIywg8cTh8 — Toronto Raptors (@Raptors) August 11, 2020

- Entre le Utah Jazz et les Dallas Mavericks, on a presque envie de dire que l’équipe qui voulait le moins perdre a gagné. Malgré un retard de 22 points dans le troisième quart-temps, la franchise texane s’est imposée (122-114). Sans Luka Doncic et Kristaps Porzingis, laissés au repos, les Mavs ont pourtant connu une première période compliquée. Jordan Clarkson (18 points) et Emmanuel Mudiay (14 points) ont ainsi longtemps permis au Jazz de dominer. Mais après la reprise, Utah, déjà privé de Donovan Mitchell, a laissé filer ce match en mettant au repos tous ses cadres. Tim Hardaway Jr (27 points), Seth Curry (22 points), Boban Marjanovic (18 points) et JJ Barea (18 points), tous très adroits, en ont profité pour se faire plaisir et donc remporter ce match.

- Le titre de boulet de la soirée revient officiellement à Deandre Ayton. Alors que les Phoenix Suns doivent absolument gagner tous les matches dans la course aux Playoffs, l’intérieur a bien failli rater la rencontre face à l’Oklahoma City Thunder (128-101). La raison ? Il a raté son test au Covid-19 hier… Mais heureusement, il a été testé dans la matinée et a pu rejoindre son équipe en cours de match. Sa production ? 10 points et 6 rebonds en 17 minutes.