Cette nuit, l'opposition entre Indiana et Miami sera intéressante à suivre. Sept mois après leur embrouille, TJ Warren et Jimmy Butler vont se retrouver

Le 9 janvier dernier, la NBA a été témoin d'une prise de bec comme il en arrive souvent. Une pénétration, une faute un poil rude et c'est l'explication. Avec dans les rôles principaux , Jimmy Butler et TJ Warren. Ejecté, le second avait même eu droit à un petit bisou de la star de Miami. Suite à ça, Butler avait sorti le lance-flamme en qualifiant de joueur "pourri" qui ne boxait pas "dans la même catégorie" que lui. Sur les réseaux, le beef s'était poursuivi avec Jimmy Butler qui avait entouré la date de leurs retrouvailles. À savoir le 20 mars. Entre temps, tout le monde a été confiné et la rencontre n'a donc pu avoir lieu.

Le beef entre TJ Warren et Jimmy Butler

Sept mois plus tard, les deux hommes vont enfin pouvoir se faire des gros câlins. Et c'est peu dire que ces retrouvailles s'annoncent terriblement excitantes. Depuis la reprise, TJ Warren est tout simplement l'un des meilleurs joueurs de la bulle. En cinq rencontres, l'ancien des Suns tourne à 35 pions de moyenne, avec une pointe à 53 contre Philly. Le tout à 60% aux tirs ! On est loin du joueur pourri décrit par Butler il y a quelques mois. Mais ce n'est pas pour autant que l'ailier des Pacers va changer sa manière d'approcher ce rendez-vous capital pour s'éloigner de la 6e place.

"Il n'y a rien de nouveau", dit-il. "Les gars s'embrouillent tout le temps, que ce soit sur un playground, dans une salle, partout. Ça fait partie du jeu quand tu évolues à haut niveau. Tu dois faire face à d'autres compétiteurs. C'est la nature du basket".

Absent depuis trois matches, Jimmy Butler va sans doute prendre la chose personnellement en défendant sur le meilleur marqueur dans la bulle. Avant une revanche vendredi et potentiellement un premier tour de playoffs puisque les deux équipes sont 4e et 5e.