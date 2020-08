Devin Booker, « Be Legendary » une mission dans la peau

Devin Booker a réalisé l'action de la nuit. Déjà auteur d'une grosse performance, l'arrière des Phoenix Suns a ainsi terrassé les Los Angeles Clippers (117-115) au buzzer. A 8 secondes du terme de la partie, le jeune talent a reçu la gonfle. Face à Paul George, il n'a pas refusé le défi. Il a assumé ses responsabilités. Forcé de partir sur sa gauche en raison d'une prise à deux, il s'est retrouvé devant George et Kawhi Leonard. Pas de problème. Le mouvement est fluide. Le tir limpide. La victoire exceptionnelle.

Une action pour la légende de Booker ? A 23 ans, la star des Suns fait partie des talents les plus prometteurs de la NBA. Et à ses débuts, on le sait, il a reçu une mission : "Be Legendary". Une mission ordonnée par son idole de toujours : Kobe Bryant. Inscrits à la base sur ses chaussures par le Black Mamba, ces mots sont désormais dans sa peau. Littéralement. A travers un tatouage. Et sur le terrain, il fait ainsi son maximum pour être à la hauteur de ce standard très élève.

Devin Booker, une performance d'une grande classe

Autant le dire tout de suite, il a signé une prestation digne des attentes de Bryant face aux Clippers. Dans un vrai choc pour les Suns, Booker a donc été dominateur du début à la fin. Même bien aidé par des adversaires en mode diesel, le natif du Michigan a récité une superbe partition. 35 points, à 13/25 aux tirs et surtout un excellent 6/9 à longue distance. Sans oublier ses 8 passes décisives. Particulièrement fluide dans son jeu, il a dégagé une vraie impression de facilité.

Que ce soit face à Leonard ou George, il a donné le sentiment de trouver toujours la solution. Par ses dribbles, par ses feintes. Et attention, il ne s'agit pas d'une performance isolée. En réalité, il a simplement confirmé sa forme du moment : 27 points, 30 points, 35 points. Ce sont ses statistiques sur les trois matches (tous gagnés) des Suns dans la bulle.

"Je m'éclate dans cette équipe. Je prends vraiment du plaisir à jouer avec eux. Toute cette aventure, c'est génial. Nous voulons venir ici et faire du bruit. Je crois que c'est plutôt bien parti", a ainsi lancé Devin Booker pour ESPN.

Quand Devin Booker se voyait déjà plus beau que Michael Jordan

Car pour "être légendaire", une grosse performance et une action décisive ne vont pas suffire. Par contre, faire tout ça en parvenant à retrouver les Playoffs avec Phoenix, ça serait déjà une première ligne dans sa légende...

Et il voit bien plus loin

Et ça tombe bien, il en a visiblement l'intention. Tout au long de la saison, Devin Booker a affiché un leadership de plus en plus important. Avec le travail remarquable du coach Monty Williams, cette équipe a enfin passé un cap. Parfois perçu comme un soliste uniquement capable de briller dans une formation de fin de classement, le #13 pick de la Draft 2015 se révèle comme un patron d'une franchise à la lutte pour les Playoffs. Certains pourraient se satisfaire d'une telle progression pour la première année de Williams aux Suns. Mais pas Booker.

"Son tir pour la gagne ? Je suis vraiment heureux pour lui. Mais il va être le premier à vous le dire : ce n'est pas fini", a commenté Monty Williams.

"Nous avons de grands objectifs avec cette équipe. J'ai un but personnel que je veux atteindre avec cette équipe. Je veux avoir une réputation de gagnant dans cette Ligue.

Sur les 5 dernières années, je n'ai pas réussi cette partie de ma carrière... mais je bosse extrêmement dur pour y parvenir", a prévenu Booker.

Actuellement, Phoenix occupe donc la 12ème place à l'Ouest. A seulement 1,5 victoire des Portland Trail Blazers, 9èmes (avec l'éventuel "play-in" avec le 8ème). En tout cas, avec cette performance XXL et ce buzzer beater, Devin Booker a donc été la star de la soirée. Mais vous l'aurez compris, le prodige des Suns aspire à mieux. "Be Legendary"...