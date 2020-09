Kyle Lowry leur refait le coup du patron pour arracher le Game 7

Souvent oubliés, sous-estimés, mis dos au mur… Mais toujours pas battus. Les Toronto Raptors sont à l’image de leur meilleur joueur, Kyle Lowry. Personne ne semble compter sur eux mais ils s’invitent à la fête. Ils ne baissent jamais les bras. Passablement frustré lors du Game 5, le meneur All-Star montrait des signes peu rassurants. Depuis balayés d’une main par sa détermination au match suivant.

53 minutes sur 58 possibles pour le maître à jouer du Canada hier soir. Et une performance XXL : 33 points, 12 sur 20 aux tirs, 6 sur 10 à trois-points, 8 rebonds et 6 passes. Dont un panier très difficile, avec la défense à son contact, à reculons, très important pour achever les Boston Celtics à 11 secondes du buzzer de la deuxième prolongation. Victoire des Raptors. Il y aura bien un Game 7 dans cette série monumentale. Et Lowry n’y est évidemment pas étranger.

« C’est ce que font les grands joueurs », commente Nick Nurse au sujet du tir décisif et de la prestation globale de son capitaine. « Et ça en est un. C’est un grand joueur. Le compétiteur ultime. C’est plaisant à regarder. Il n’a peur de rien. »

Nick Nurse et Kyle Lowry ont développé une alchimie particulière. Surtout depuis que l’ex-assistant de Dwane Casey a pris place royale sur le banc. Le coach contribue au développement du vétéran, de plus en plus sûr de lui. Lowry ne manquait pas forcément de confiance, même s’il pouvait, à l’instar de son ami DeMar DeRozan, disparaître lors de certains grands rendez-vous. Mais plus maintenant. Plus aussi souvent.

Mais quel est le joueur le plus sous-coté de la NBA ?

Nous parlions avant-hier des joueurs sous-cotés. Kyle Lowry peut en faire partie. C’est d’ailleurs Brad Stevens qui le considère comme tel : « le joueur le plus sous-estimé de la NBA. Il sait tout faire. » Les Celtics s’en sont encore rendus compte cette nuit.

