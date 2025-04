Cinq Françaises en finale de l’Euroleague

S'il n'y aura pas d'équipe française en finale de l'Euroleague féminine, au contraire de l'an dernier avec le fabuleux parcours de Villeneuve, l'édition 2025 permettra quand même de voir des Bleues en action. Quatre Tricolores vont toucher le Graal de près, alors que deux de leurs compatriotes devront se contenter du match pour la 3e place.

La finale inattendue opposera Prague, qui a fait exploser (91-71) l'ogre Fenerbahçe (où évoluent Gabby Williams et Marième Badiane) à Mersin, qui a dominé Valence (68-66) sur un game winner d'Yvonne Anderson.

Du côté de Mersin, Marine Johannès (12 pts, 4 asts), Marine Fauthoux (10 pts, 4 asts), Iliana Rupert (8 pts, 5 rbds) et Christelle Diallo ont contribué à la qualification et joueront donc pour le titre face à Valériane Ayayi et ses coéquipières, notamment la paire d'intérieures WNBA Ezi Magbegor-Brionna Jones. Ayayi a d'ailleurs été l'une des actrices majeures du succès tchèque, avec 15 points, 7 rebonds et 3 passes.

Ce sera une première pour les Françaises impliquées, aucune d'entre elles n'ayant jamais remporté l'Euroleague, au contraire de Gabby Williams, MVP du Final Four avec Sopron il y a quelques années.

La finale aura lieu dimanche, à 20 heures.