Kyrie Irving dément avoir visé LeBron dans sa tirade pro-KD

"Pourquoi est-ce qu'on cherche toujours à opposer des frères ? Si je vise quelqu'un, je dis son nom". Kyrie Irving n'a pas trop aimé voir les réseaux s'enflammer en réaction à son commentaire sur son association à venir avec Kevin Durant. Tout le monde ou presque y a vu une critique adressée à LeBron James.

"J'ai toujours pensé être l'option la plus clutch dans chacune des équipes dans lesquelles j'ai joué. A Brooklyn, c'est la première fois dans ma carrière que je me dis : Ce mec-là est aussi capable de rentrer ce shoot", a déclaré Kyrie Irving dans le podcast ETCS.

On peut comprendre un peu l'emballement. Si la relation entre Kyrie Irving et LeBron James s'est complètement normalisée - à tel point que l'on a même cru que Kyrie voudrait rejoindre LeBron aux Lakers - il y a un historique. "Uncle Drew" avait forcé son trade en partie parce que l'ombre du King était un peu envahissante et qu'il voulait s'en détacher.

En terme de "clutchitude", Kyrie Irving est d'ores et déjà dans l'histoire pour son shoot à 3 points décisif dans le game 7 des Finales 2016 contre Golden State. Mais LeBron, s'il est bien plus qu'un scoreur clutch, a quand même un sacré CV en la matière. Depuis qu'il est arrivé en NBA, absolument aucun autre joueur n'a marqué plus de game winner et de buzzer beaters en playoffs.

LeBron James : « Cette merde me brûle encore aujourd'hui »

Kyrie Irving a peut-être fait l'erreur en toute bonne foi, d'envisager LeBron James comme un basketteur all-around que l'on ne pouvait pas vraiment résumer à ses exploits offensifs. Lorsqu'ils jouaient tous les deux ensemble à Cleveland, il était d'ailleurs fréquent que James recherche Kyrie sur les dernières possessions plutôt que de tenter sa chance par lui-même.

On n'a pas vraiment envie de croire que cette remarque était finalement autre chose qu'une simple volonté de mettre en lumière le talent exceptionnel de Kevin Durant.