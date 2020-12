La Air Jordan 12 nous reparle du Flu Game en mode reverse

La Air Jordan 12 s'est faite très discrète ces derniers temps, totalement vampirisée par ses grandes soeurs. Remise en avant durant le printemps lors des 10 épisodes de The Last Dance, la silhouette a été notamment aperçue aux pieds du GOAT lors du fameux "Flu Game".

Petit rappel pour les plus démunis d'entre la veille du match 5 de la finale NBA 1997, Michael Jordan se mange une intoxication alimentaire carabinée. Selon lui, une mauvaise pizza est la cause du problème. D'autres rumeurs laissent imaginer une cuite mémorable. Toujours est il que pour ce match décisif, les Bulls de Chicago se retrouvent avec leur superstar malade comme un chien, fiévreuse et tenant à peine debout.

Pourtant, MJ sera héroïque avec 38 points et une victoire décisive sur le parquet du Jazz d'Utah. Le tout avec aux pieds une 12 Bred qui sera elle même renommée "Flu Game" par la suite.

Jordan Brand rend hommage au glorieux modèle avec une version "reverse", mettant le rouge à la place du noir de l'OG, le tout sur une dominante en nubuck bien épais, et les panneaux latéraux en cuir texturé.

Le numéro 23 apparait en rouge sur le talon, et le Jumpman cousu en noir sur la languette.

Cette Jordan 12 sortira le 26 décembre prochain. Dans votre viseur ?

Les images de la Air Jordan 12 Reverse Flu Game