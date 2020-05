Petit recap de quelques sneakers aperçues lors de l'épisode 9 de The Last Dance sur la dernière saison de Michael Jordan aux Chicago Bulls. C’est parti et garanti 100% OG et 100% sans spoiler.

Avant dernier et très riche épisode, avec de nombreuses paires pour certaines oubliées et pour d'autres inédites, qu'il est temps de vous faire (re)découvrir.

La survivante : Air Jordan XII

La première qualité de la Jordan 12 est de passer… après la 11. Cette dernière étant tellement iconique, comment faire pour relever un tel défi ? Pile le genre de kiff qu’affectionne Tinker Hatfield. Alors que la division basketball de Nike prenait d’autres directions avec les technologies Foamposite et Shox, la Jordan 12 propose du neuf. Déjà, elle démarre sur une inspiration venant d’une chaussure pour femme du 19ème siècle appelée “Nisshoki”. MJ adore la mode, et se moque que l’on puisse railler sa part de féminité. Mais un talon d’escarpin a beau être représenté sur le talon, c’est le soleil levant du Japon qui apparait sur les côtés avec un cuir premium.

MJ voulait aussi un autre aspect pour son numéro 23, d’où le Two 3 qui prend la longueur de la languette.

La 12 est également la première Air Jordan a être dotée d’une Zoom Air Unit, avec une semelle ultra performante pour une traction ultime, et un plateau de carbone amélioré par rapport à la 11. Le message inscrit sur le heel tab est clair : "quality inspired by the greatest player ever". De quoi vous coller un bon coup de pression quand vous la portiez à l'entrainement.

Bien évidemment les coloris qui apparaissent dans The Last Dance sont ceux utilisés lors de la finale 1997. Noir et blanc à la maison, et noir et rouge à l’extérieur, et notamment pour le game 5 que l’on doit désormais célébrer sous le nom « food poisoning game ». Magique.

L’inédite : Air Jordan 13 Low

Même Jamal Crawford s’en est ému sur Twitter : voici une paire portée par MJ qui n’a jamais été commercialisée ! Alors que nous vous avons montré la 13 sur toutes ses coutures dans les épisodes précédents, voici une version low (déjà sortie sous d’autres coloris) en noir avec un col rouge et des pods blancs, puis une itération complètement noire. Le petit hologramme du talon est remplacé par un Jumpman en métal. Attendons de voir si Jordan Brand se servira du succès incroyable de ce documentaire pour proposer ces petites pépites dans les shops.

La super clutch : Nike Air Scorin Uptempo

En voici une qui porte bien son nom. Par forcément la plus jolie, mais certainement la plus efficace, portée par un assassin à sang froid : Reggie Miller. Son affrontement avec MJ nous tient en haleine sur une bonne partie de l’épisode 9, et il s’affiche donc avec cette Scorin Uptempo en cuir classique mais avec une vraie belle semelle blanche profilée et barrée d’une petite air unit. Sortie en 1997, cette silhouette n’a pas été depuis rééditée. Tellement clutch (même si Reggie le reconnait : il a "légèrement" poussé sa majesté).

La (enfin) récompensée : Nike Air Zoom Challenge

Si Reggie a été un redoutable adversaire, que dire de John Stockton ? Coéquipier de Jordan au sein de la Dream Team, il qualifie le Jazz pour ses premières finales NBA en 1997 grace à un shoot au buzzer contre Houston (et sur la truffe de Charles Barkley, rien que ça), et gagne le droit de rencontrer les Bulls.

Pour la première de leurs deux confrontations, le meilleur passeur de l'histoire porte la Air Zoom Challenge. On connaissait le penchant du meneur de jeu d’Utah pour les tiges hautes (rapellez vous l'épisode Dream Team), voici donc une autre silhouette bien robuste qui ne va pas démentir ses préférences. Et pour la petite histoire : cette chaussure était au départ une chaussure exclusivement destinée à la pratique du tennis !

La revancharde : Nike Air Rise Uptempo

Steve Kerr a été l’invité surprise de cet épisode 9. Nous avons été assez surpris de le voir autant à l’écran, même si son rôle dans le dénouement de la quête du cinquième titre est primordial. Le shoot décisif du game 6 sur la passe de Jordan restera dans la légende, tout comme sa manière de le raconter quelques jours plus tard devant un Grant Park rempli et hilare.

Et pour ce moment de grâce, le shooteur de poche qui s'est tant battu (au propre comme au figuré) pour en arriver là portera une Air Rise Uptempo vraiment pas vilaine, qui a des airs lointains de Pippen 1, avec ses vagues sur l’upper, et une large semelle blanche. L’outsole rouge fait bien le job, et reste bien calée sur les codes couleurs de Chicago.

La classique : Nike Air Max 95

Si l’on retrouve encore et toujours Steve Kerr dans le match 7 contre Indiana, avec un énorme shoot à 3 points qui anéantira les espoirs des Pacers, c’est un autre personnage qui apparait en filigrane, toujours aux côtés de Jordan pour l'accompagner dans sa dernière danse. Gus Lett, member éminent des désormais fameux “Sniff Brothers”, l’équipe de sécurité chargée du bien être de la superstar, est de retour pour ce septième match au United Center après une pause pour soigner son vilain cancer. Nous découvrons là une facette plus humaine de MJ, très présent pour ceux qui l’entourent. Même à la descente de l'avion, Gus marche à deux mètres de Jordan, avec une jolie paire d’Air Max 95, très en vogue à cette période, et encore plus de nos jours. La street culture s’était vite accaparée cette Air Max posée sur une longue bulle d’air, pas forcément la plus confortable mais une des plus travaillées sur le design et les matériaux. A l'issue de ce game décisif, le ballon du match sera remis à Gus, porte bonheur d'un soir de victoire. Il sera emporté en 2000 par la maladie. Et méritait bien un bel hommage.

Rendez-vous demain pour l'épilogue et le recap sneakers du dernier épisode de The Last Dance.

