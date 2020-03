Le COVID-19 a officiellement infecté la NBA. Rudy Gobert est le premier joueur testé positif au virus et Donovan Mitchell a suivi. La ligue a alors immédiatement pris la décision de suspendre la saison. Les mesures continuent puisque les responsables du championnat ont décidé d’annuler les entraînements jusqu’à lundi. Les joueurs sont aussi invités à rester dans la ville de leur franchise. Et même plus précisément chez eux.

Même si les premiers cas sont au Jazz, c’est toute la ligue qui est affectée. En effet, Utah a joué cinq équipes lors des dix jours qui ont précédés le test positif de Gobert. Des équipes qui ont elles-mêmes ont joué d’autres équipes et ainsi de suite. Vu comment le coronavirus se propage, il est compréhensible que la NBA prenne toutes ses précautions.

Via The Score