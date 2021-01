La saison de Thomas Bryant est finie, les Wizards sont vraiment en galère

Les images laissaient malheureusement peu de place au doute. Victime d'une blessure au genou gauche lors du match contre le Miami Heat samedi, Thomas Bryant souffre bien d'une rupture du ligament croisé antérieur. Les Washington Wizards ont annoncé la mauvaise nouvelle dimanche, alors que leur pivot réussissait un très bon début de saison malgré le bilan négatif de la franchise.

Bryant, qui était à 14.3 points et 6.4 rebonds de moyenne à presque 65% d'adresse, manquera le reste de la saison. Scott Brooks, qui était déjà en difficulté avec les pépins physiques des uns (Russell Westbrook) et le statut de cas contact au Covid-19 des autres (Bradley Beal), va devoir trouver le moyen de relever la tête sans celui qui était le pivot titulaire de l'équipe jusque-là.

Bradley Beal à l'arrêt en raison d'une conversation avec Jayson Tatum

Au sein de l'effectif, deux joueurs semblent capables d'assurer l'intérim en attendant un éventuel renfort : Robin Lopez et Moritz Wagner. Autant dire qu'il sera compliqué pour Washington de remonter la pente au classement dans les semaines qui viennent.

Washington Wizards C Thomas Bryant has suffered a torn ACL to his left knee, source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 10, 2021