ESPN a mis en place une méthode de calcul pour déterminer le classement des plus grandes dynasties de l’Histoire de la NBA. Celtics, Lakers et Bulls sont à l’honneur.

Quelle est la plus grande équipe de tous les temps ? Le joueur le plus fort ? La franchise qui a le plus dominé son époque ? Autant de questions que les fans de basket – et de sport en général – aiment se poser. Ça donne lieu à de grands débats. Le plus savoureux, dans tout ça, c’est qu’au final, personne n’a la réponse. Mais chacun essaye de défendre ses arguments. ESPN a voulu animer les conversations tout en essayant de donner un avis neutre. Avec une méthode de calcul pour classer les plus grandes dynasties de l’Histoire de la NBA. Alors, les Boston Celtics ? Les Los Angeles Lakers ? Les Chicago Bulls ?

Ce sont les C’s de Bill Russell, sacrés 11 fois entre 1957 et 1969, avec douze finales disputés, qui sont arrivés en tête du ranking. Mais notons tout de même que la ligue comptait moins de dix équipes lors de 8 des sacres de l’équipe du Massachusetts. Il n’y avait ni Free Agency, ni Salary Cap. Une autre époque.

Les Bulls de Michael Jordan suivent au classement et les Lakers de Magic Johnson complètent le podium. Les Warriors ne sont que cinquièmes, derrière les Celtics de Larry Bird. Et vous, quelle est pour vous la plus grande dynastie de tous les temps ?