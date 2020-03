Stupeur hier soir en NBA après que Kevin Durant ait annoncé avoir contracté le coronavirus. Juste auparavant, les Nets révélaient l’infection de quatre de leurs joueurs. Du coup, les Lakers, derniers adversaires des New-yorkais, vont être testés au COVID-19. C’est seulement maintenant que les principes de confinement à la maison vont s’appliquer pour les Angelenos ! La ligue avait déjà invité les joueurs à rester chez eux mais ce sont surtout les équipes qui avaient affronté le Jazz qui étaient placées en quarantaine. Pourtant, on se rend désormais compte que beaucoup de sujets potentiels ont été négligés par la ligue vu que Christian Wood des Pistons a joué malade avant d’être lui aussi contrôlé positif au coronavirus.

Les Lakers ne devraient pas avoir de problèmes logistiques pour tester leurs joueurs puisque la plupart d’entre eux sont toujours à Los Angeles. LeBron James et ses coéquipiers seront pris en charge par les médecins de la franchise et ceux d'UCLA.

Rappelons que le coronavirus peut ne présenter aucun symptôme. Et c’est tout le danger puisque c’est ainsi qu’il peut être transmis à des personnes plus faibles. En ne faisant pas attention et en ne respectant pas les consignes sous prétexte que l’on se sent bien.

Via ESPN