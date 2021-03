LaMelo Ball a complètement bluffé Michael Jordan

La plupart des observateurs annonçaient LaMelo Ball comme le prochain ROY. Ils ne sont pas trompés vu le niveau que propose le meneur des Hornets. Pour sa première année, le gamin de Chino est même bluffant avec 16 points, 6 rebonds et 6,3 passes par rencontre. Il est également devenu le plus jeune joueur de l'histoire à réussir un triple double.

Les plus moqueurs diront qu'il a plus montré en deux mois que son frère Lonzo en trois ans et demi. Mais stoppons cette comparaison pour se concentrer sur le cadet des Ball. On aurait pu croire que son physique enfantin lui jouerait des tours. Tout comme sa gestuelle de tir. Et en fait non. Il a également pour lui cette vista, un peu à la Jason Williams.

Pour l'instant, il n'y a pas ou peu de fausses dans la partition que propose LaMelo Ball. De quoi mettre en lumière Michael Jordan, pas franchement connu pour ses bons choix de Draft. Le boss ne s'est, et c'est assez rare pour être souligné, pas trompé. Interrogé au sujet de son petit prodige, MJ n'avait que du bien à dire.

"Je pense que LaMelo s'est adapté à la NBA plus vite qu'aucun de nous ne l'aurait jamais pensé. Il a dépassé nos attentes jusqu'à présent cette saison."

Il est aujourd'hui la raison de ces Hornets plutôt sexy qui sont 7e à l'Est. Personne ne les attendait aussi haut et une participation en playoffs renforcerait encore plus (si c'est possible) son futur titre de rookie de l'année.

LaMelo Ball a déjà tué la course au ROY