Trois-points, spectacle et respect : Il ne fallait pas manquer le duel entre LaMelo et Carmelo cette nuit

Carmelo Anthony et LaMelo Ball nous ont régalé hier soir dans un duel de générations entre le Melo original et son successeur en NBA.

Juste après un panier à trois-points, LaMelo Ball pointait son crâne avec trois doigts. « Three to the dome », une célébration rendue célèbre par Carmelo Anthony, adversaire du soir des Charlotte Hornets.

« Je lui ai donné ma bénédiction », plaisantait le glorieux aîné au sujet de la gestuelle reprise par le jeune homme. « Il peut le faire. Il peut le faire qu’une seule fois. Je le laisse prendre le relais. »

Ball, 19 ans, reproduisait déjà le mouvement quand il jouait encore en Australie la saison dernière. Une manière de rendre hommage à un joueur iconique qui devrait prochainement prendre sa retraite.

« Ce n’est que de l’amour et du respect », avoue le deuxième choix de la draft.

En attendant que Melo, la version originale, raccroche ses sneakers, le passage de témoin avait lieu hier soir. Les deux joueurs se sont affrontés à distance dans un duel spectaculaire, offensif et vraiment plaisant. Anthony a marqué 29 points, soit un de moins que le rookie. Mais ce sont les Portland Trail Blazers qui l’ont emporté (123-111) avec un record de franchise à la clé : 24 paniers primés. Dont 6 pour le vétéran. Ça fait beaucoup de « Three to the dome » dans la même soirée.

Carmelo Anthony (29 PTS) knocks down the @trailblazers 24th triple, setting a new franchise record for threes made! pic.twitter.com/9eMT4I8bRY — NBA (@NBA) March 2, 2021

En guise de respect et d’admiration mutuelle, les deux joueurs ont échangé leur maillot à la fin de la rencontre. Une manière de faire comprendre à LaMelo Ball que c’est bientôt à lui de reprendre le flambeau de Carmelo Anthony.

« J’essaye d’accueillir et d’encourager la nouvelle génération de basketteurs. C’était amusant de jouer contre lui ce soir. Je le suis depuis qu’il est au lycée. J’ai eu la chance de pouvoir le voir de plus près ce soir et de découvrir un peu qui il est », raconte l’ancien All-Star. « LaMelo va être dans la ligue pendant un long moment. Ce serait un honneur s’il perpétuait le pseudo de Melo. »

Melo and LaMelo swap jerseys after the game. Respect 👌 pic.twitter.com/oneclAPRFH — Bleacher Report (@BleacherReport) March 2, 2021

Une attitude vraiment classe de la part de… Melo. Là où d’autres se seraient battus pour conserver le moindre aspect de leur héritage, lui n’hésite pas à transmettre. Il nous a régalé pendant tellement d’années et même encore hier soir. Maintenant c’est le meneur de Charlotte qui devrait nous faire bondir pendant au moins dix ans de plus.

