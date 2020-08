Le Heat diminué après un départ de la bulle NBA

En dents de scie. Le Miami Heat alterne le bon et le moins bon depuis la reprise de la NBA à Orlando. Deux victoires et autant de défaites. Mais la franchise floridienne conserve pour l’instant sa quatrième place à l’Est. Avec les Indiana Pacers et les Philadelphia Sixers en embuscade. Il va falloir assurer lors des quatre dernières rencontres de classement. En revanche, le Heat sera privé de l’un des membres clés de sa rotation. En effet, Kendrick Nunn a quitté la bulle.

Heat guard Kendrick Nunn has left the Disney bubble, due to personal reasons. It is not COVID-19 related. — Ira Winderman (@IraHeatBeat) August 7, 2020

Selon le Florida Sentinel, ce départ n’est pas lié au COVID-19. Pas de contamination donc. En revanche, Kendrick Nunn devra multiplier les tests lors de son séjour en dehors du campus pour éviter 10 jours de quarantaine à son retour. Dans tous les cas, il observera au moins quatre jours dans sa chambre une fois qu’il sera revenu à Orlando.

Belle surprise de la saison du Heat, le rookie non drafté accusait le coup dans la bulle. Il tournait un peu au-dessus de 7 points par match avec seulement 32% de réussite aux tirs.