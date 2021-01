Draymond Green a une grande bouche, une énorme confiance en lui et en ses moyens et donne l'impression de ne pas pouvoir être facilement impressionnable. Il y a bien un joueur qui lui a toutefois mis des étoiles dans les yeux durant sa carrière : Kobe Bryant. C'est ce qu'il a raconté cette semaine lors d'un passage devant les médias en marge d'une rencontre des Golden State Warriors.

"Quand je suis arrivé en NBA, j'ai été emerveillé par deux gars : Kobe Bryant et Grant Hill. Ce qui m'a marqué le plus au sujet de Kobe, c'est son échauffement d'avant-match.

Je venais de finir mon échauffement, il était assez tôt. Quand tu es rookie, tu arrives vers 15h30 quand le match est à 19h30. A peine j'avais fini que Kobe Bryant était sur le terrain. Ca m'a surpris et je me demandais ce qu'il faisait là alors que le match était à 19h30. Je me suis assis et j'ai regardé. Puis j'ai réalisé pourquoi il travaillait aussi longtemps.

Il a passé 40 minutes à s'entraîner. J'ai regardé et à cause de ça j'ai manqué le moment où je devais passer en salle de soins. Mais c'est un moment de ma vie où je me suis dit : 'Je suis en train de regarder Kobe Bryant. Absolument rien d'autre n'a d'importance à l'heure qu'il est".