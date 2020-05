Pour un jeune meneur/arrière qui débarque dans la ligue de nos jours, c'est un peu comme affronter une idole par soir. Pour Donovan Mitchell, ce modèle s'appelle Russell Westbrook. Un joueur sur qui il a pris en exemple, à qui il a emprunté certains moves (de son propre aveu). On dira néanmoins qu'il y a une plus grande aisance dans le tir extérieur chez le Jazzman. Mais passons. Alors que se passe-t-il lorsque cette fameuse rencontre arrive ? La nervosité grandit, tout comme le désir de briller, encore plus qu'à un autre match. Pour Donovan Mitchell, elle a même failli se transformer en cauchemar.

"Russell Westbrook était l'un de mes joueurs préférés. Il faisait son rituel sur le banc et le fait de le voir physiquement, je me suis dit 'c'est Russell Westbrook en face de moi'. Au moment de l'entre-deux, Steven Adams était juste devant moi. Et au moment où il a bougé, j'ai vu que Westbrook me faisait son regard de la mort, pour mon premier match face à lui. C'est l'un des moments où j'ai été le plus nerveux", a-t-il expliqué lors d'un live avec Adrian Wojnarowski.

C'était alors seulement le 3e match de la carrière de Mitchell. Et il n'avait pas vraiment brillé avec 2 points à 1/7 aux tirs dans une défaite. Tout le contraire de sa série somptueuse face à OKC (28,5 points de moyenne) au premier tour des playoffs où Utah avait éliminé le Thunder.