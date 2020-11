Le programme Jordan Wings débarque à Paris

Pour ceux qui découvrent le programme, Jordan Wings est un sérieux coup de pouce qui soutient l’éducation et l’insertion des jeunes défavorisés. Bourses, stages et programmes de design pour les jeunes intéressés par les métiers de la mode : Jordan compte bien permettre aux quartiers d’avoir les mêmes chances qu’ailleurs. Trouver les potentiels et les aider à réaliser leur rêve, c’est l’ADN du programme Jordan Wings.

Ce leitmotiv, qui guide la politique mondiale de Jordan, est parfaitement résumée dans cette citation de Craig Williams, président de Jordan Brand :

« L'éducation reste le meilleur moyen d'ouvrir un monde de possibilités aux jeunes. »

Dans le monde, Jordan Wings a déjà 30 partenaires identifiés en Amérique du Nord ou encore en Chine.

Trois institutions parisiennes viennent s’ajouter à ces partenaires, elles ont été soigneusement sélectionnées et bénéficieront de l’aide de la marque. La première, Prométhée éducation, travaille au quotidien pour l’égalité des chances en soutenant des élèves des lycées les moins favorisés de la capitale : au menu, programmes de tutorat, ateliers dans et en dehors de l’école… Prométhée, c’est le coach qui croit en tous ses joueurs en somme.

La deuxième, le Bal, a une approche très innovante et fascinante de l’éducation. Avec eux, tout passe par l’image. Apprendre aux jeunes à décrypter le monde qui les entoure pour qu’ils aient les codes, voià l’objectif ! Grâce à sa plateforme La fabrique du Regard, le Bal donne les armes aux générations futures, tout simplement.

Quant à la troisième association, Casa93, elle aide les étudiants à accéder à des formations dans les domaines créatifs, très souvent hors de prix pour des étudiants défavorisés. L’art, la mode… Plus de plafond de verre pour ces jeunes qui vont pouvoir exprimer tout leur talent sous l’œil protecteur de Jordan Wings.

Et pour ce programme parisien, un parrain honoraire de choix, Carmelo Anthony, en sweat Jordan x PSG bien sûr ! Grand fan de la capitale, voilà son point de vue :

« J’ai toujours aimé l’énergie et la créativité que Paris apporte à la culture, et je suis honoré de participer à l’arrivée de Paris dans la famille Jordan Wings. En 2020, il est plus important que jamais de faire tout notre possible pour inspirer et aider nos jeunes, car ils sont l’avenir. »

Retrouvez plus d'informations sur le programme Jordan Wings ici.