Même si certaines choses peuvent paraître un peu absurdes, la NBA tente de faire respecter son protocole sanitaire contre le Covid. Kyrie Irving et Bam Adebayo se sont affrontés pendant 48 minutes dimanche et ont probablement été en contact direct à plusieurs reprises. Pourtant, à la fin du match, lorsqu'ils ont voulu se saluer et échanger leurs maillots, le meneur des Brooklyn Nets et l'intérieur du Miami Heat ont été pris par la patrouille. Un agent de sécurité du Barclays Center a déboulé pour empêché la transaction et, visiblement surtout, un handshake avec le poing, avant d'inciter les deux All-Stars à regagner leurs vestiaires respectifs.

L'agent en question, en revanche, n'a pas pris de pincettes pour mettre une tape aux fesses de Bam Adebayo et lui attraper un peu le côté gauche pour le diriger hors du terrain. Kyrie était assez clairement dépité, mais on peut supposer qu'il a pu retrouver Adebayo en marge de la rencontre pour poursuivre l'échange.

Heat security had to break up Kyrie and Bam Adebayo from hugging after the game. pic.twitter.com/8rViHGY2Et — NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 24, 2021

