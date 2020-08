Dans sa 17e saison en NBA, Carmelo Anthony a vu passer des coéquipiers. Que ce soit à Denver, New York, Oklahoma City ou Houston. On pense notamment à James Harden, Russell Westbrook, Paul George, Amar'e Stoudemire dans sa plénitude, Allen Iverson, Chauncey Billups. Et bien évidemment Damian Lillard. À lui-seul ou presque, Dame Time a emmené les Blazers jusqu'en playoffs. MVP de la bulle, Lillard a tourné à près de 38 points de moyenne, plus quasiment 10 passes.

Damian Lillard élu MVP de la bulle

Le monstre dont avait besoin Portland pour écarter Memphis, Phoenix, San Antonio, New Orleans et Sacramento. On retiendra également ses quatre sorties à 45, 51, 61 et 42 points. Des perf' lunaires qui ont tapé dans l'oeil de tous, y compris Melo qui n'a pas mâché ses mots pour évoquer son meneur.

"Il est au top de sa carrière. Je n'ai jamais joué avec quelqu'un qui a mené son équipe avec ses actions et en tant que leader. Il prend vraiment soin de ses coéquipiers. Ce qu'il a pu faire est incroyable. C'est le meilleur gars avec qui j'ai joué", lâche Carmelo Anthony.

Un sacré compliment pour un joueur qui, comme dit plus haut, a évolué en compagnie de deux MVP. Et avec un Damian Lillard aussi bouillant, l'exploit contre les Lakers apparaît de moins en moins improbable.