NBA : les lauréats des Awards de la bulle sont officiellement connus !

Après deux semaines de reprise au sein de la bulle, la NBA en a terminé avec sa saison régulière. Même en seulement huit rencontres, elle a réussi à nous faire vibrer sur certains aspects, notamment cette lutte pour les playoffs à l'Ouest. Finalement, c'est Portland qui a décroché le dernier ticket après avoir remporté son play-in face à Memphis. Une fois n'est pas coutume, Damian Lillard a terminé meilleur marqueur des siens avec 31 points. Le meneur All-Star, incandescent depuis une semaine, a par ailleurs décroché le titre de MVP de cette bulle. Logique puisque ces performances d'extra-terrestre (37,6 points, 9,6 passes) ont permis aux Blazers de pouvoir s'offrir un premier tour face aux Lakers. Il a même été élu à l'unanimité.

Damian Lillard, alerte canicule dans la bulle

Autre award distribué par la NBA, celui de coach de la bulle. Là aussi, peu de surprises puisque c'est Monty Williams qui a été plébiscité. Si Phoenix a raté d'un rien le play-in, les Suns ont régalé avec huit victoires en autant de rencontres. C'est la seule équipe à ne pas avoir connu la défaite lors de cette reprise. Son joueur, Devin Booker, candidat au titre de MVP, se consolera avec une place dans la All-NBA Bubble Team. Lillard et Booker sont accompagnés par la surprise TJ Warren dont le niveau en a surpris plus d'un. James Harden et Luka Doncic complètent le cinq majeur.

Pour la seconde équipe, là aussi quelques joueurs ont monté leur niveau d'un cran dans l'antre de Mickey. Le futur MVP de la saison régulière Giannis Antetokounmpo est présent aux côtés de Kawhi Leonard. Krispaps Porzingis est le pivot de cette formation. Quant aux deux derniers, il fallait avoir le nez fin pour les trouver. Caris LeVert, dont le dernier tir aurait pu éliminer Portland, a été choisi. Au même titre que le rookie Michael Porter Jr, le seul débutant présents parmi ces dix meilleurs joueurs.

MVP : Damian Lillard (Portland Trail Blazers)

Coach : Monty Williams (Phoenix Suns)

All-NBA Bubble Team : Lillard-Booker-Doncic-Warren-Harden

Second All-NBA Bubble Team : Porzingis-Leonard-Antetokounmpo-LeVert-Porter Jr