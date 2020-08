Les Blazers arrachent les playoffs grâce à un C.J. McCollum héroïque !

Trois minutes. Il manquait trois minutes aux Memphis Grizzlies pour décrocher une ultime manche décisive. Trois minutes au cours desquelles C.J. McCollum a renversé la vapeur en plantant panier sur panier pour offrir la victoire et les playoffs aux Portland Trail Blazers (126-122). La franchise du Tennessee était devant avant que l’arrière enchaîne deux step-back de suite à trois-points suivi d’un autre tir à mi-distance. De quoi crucifier Memphis dans un money time complètement fou. Avec donc à la clé une qualification des troupes de Damian Lillard, qui retrouveront donc les Los Angeles Lakers au premier tour des playoffs.

Ce match décisif, ce sont les Blazers qui le démarrent en trombe. Menés 8-11 après quelques premières minutes de chauffe, Lillard et ses coéquipiers accélèrent le rythme en bombardant de loin. D’abord le meneur All-Star puis Zach Collins dans le corner, à la conclusion d’un joli mouvement collectif. Mario Hezonja suivra quelques instants plus tard. 23-14. Puis Jusuf Nurkic y va de son petit tir primé, lui qui n’en prend que très rarement, histoire d’enfoncer un peu plus les jeunes Grizzlies. Les ficelles s’enchaînent, la pression s’accentue et les jeunes joueurs de Memphis semblent paralysés par l’événement.

Trop courts. Ou trop longs. Parfois trop à gauche. Les ratés se multiplient, et même près du panier. Témoin de cette tension au moment de casser le poignet. Portland profite de cette maladresse pour passer un 22-3 en l’espace de quelques minutes. Pour un premier écart conséquent : 31-19 à la fin du premier quart temps. Et encore, De’Anthony Melton vient d’adoucir un peu la note en plantant quasiment au buzzer derrière la ligne à trois-points. Mais les Grizzlies n’y sont pas. 32% aux tirs et déjà 14 lancers offerts à leurs adversaires, contre deux seulement en leur faveur.

Jusuf Nurkic fait la différence

Malmenés, Ja Morant et ses partenaires sont revenus beaucoup plus agressifs. Pas forcément appliqués mais conquérants. Un état d’esprit fort d’une équipe qui refuse de baisser les bras. Ils ont le mérite de ne pas abandonner et de continuer à se battre. Des efforts qui payent. Jonas Valanciunas prend le dessus dans la raquette et Memphis repasse même devant (33-34 !). Terry Stotts se retrouve obligé de sortir Hassan Whiteside pour éviter que sa défense prenne l’eau. Nurkic fait donc son retour sans vraiment avoir eu l’occasion de se reposer.

Le Bosnien apporte de suite de la sérénité. Du scoring dans la raquette – et de loin ! – et même de la création pour suppléer un Lillard trappé à deux sur les picks-and-roll. Mais surtout une présence qui se fait sentir dans la peinture en défense. Il est la tour de contrôle d’un match qui monte en intensité. Comme si les deux formations venaient vraiment de prendre conscience de l’enjeu. Plus question d’être timide. De la maladresse des deux côtés, mais du défi physique. Et ça, Nurk’ est expert en la matière. Les Blazers reprennent 6 points d’avance sous son impulsion (58-52 à la pause). Avec déjà 15 points et 17 rebonds pour le pivot à la conclusion d’une première mi-temps équilibrée.

Brandon Clarke, star d’une partie qui s’emballe !

La deuxième période débute sur un rythme plus rapide. Les Grizzlies s’arrachent et donnent parfois l’impression d’être sur le point de craquer. Il faut même deux paniers primés à plus de huit mètres de Dillon Brooks pour les maintenir dans le coup. C’était le temps de calmer l’hémorragie. Parce que derrière, les Blazers ne parviennent pas à tuer le match. Et ça revient. Fort. Les deux équipes se répondent à coup de missiles à trois-points. Chacune son tour. Sauf que Memphis fait enfin preuve d’adresse et reprend même les devants (76-77) !

Un homme est au cœur de ce comeback soudain. Brandon Clarke. Le rookie, essentiellement servi par un Morant encore une fois très intéressant à la baguette, plante à deux reprises dans le corner. Puis une troisième filoche derrière l’arc. Et même une quatrième. Les joueurs de Memphis paraissent maintenant en pleine confiance. Ils sont au contrôle, emmenés par leurs deux débutants. Malgré le manque d’expérience, les jeunes apportent leur fougue à un duel qui s’emballe. Le troisième quart temps est bien plus offensif. 42 points marqués par les Grizzlies, 31 pour les Blazers. Et cinq points d’avance pour les oursons (89-94).

C.J. McCollum héros de Portland

Menée par un énorme Ja Morant (35 points), l’équipe de Memphis faisait tout pour tenir. Avec encore cinq points d’avance à moins de quatre minutes du buzzer. Puis Gary Trent Jr redonne de l’espoir aux Blazers en décochant un tir extérieur avant de voler un ballon. Le match se tend. La pression est à son comble. Dame Time ? Plutôt C.J. McCollum. Le partenaire du backcourt prend ses responsabilités et assume le rôle de leader.

Un premier step-back à trois. Puis un deuxième. Et un tir à mi-distance pour enfoncer les Grizzlies pour de bon. Incroyable retournement de situation. 29 points au total pour celui qui joue actuellement avec une fracture du dos. Le héros du soir. Et Portland peut jubiler. La franchise valide ainsi sa septième qualification de suite en playoffs. Les Grizzlies sont éliminés mais ils peuvent être fiers de leur saison. Ils se sont battus jusqu’au bout. Ils reviendront. Plus forts.

Le boxscore