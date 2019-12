Les stars des Los Angeles Lakers, LeBron James et Anthony Davis, ont salué la superbe performance de l'ailier des Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo.

Les Los Angeles Lakers se sont inclinés face aux Milwaukee Bucks (104-111) la nuit dernière. Sans surprise, l'ailier Giannis Antetokounmpo a été le grand artisan du succès de son équipe avec 34 points, 11 rebonds et 7 passes décisives. En démonstration, le Greek Freak était même en réussite à longue distance. Avec 5 paniers primés réussis, le MVP en titre a ainsi réalisé un record en carrière. Bien conscients de la performance du jeune homme, LeBron James et Anthony Davis ont été fair-play. Devant les médias après la partie, ils ont tous les deux eu une réaction similaire.

"Une réaction à la performance de Giannis ? (Il mime de tirer son chapeau) Vous savez ce que ça veut dire ? Oui ? Alors c'est bon", a déclaré LeBron James face à la presse.

"Honnêtement, il faut simplement lui tirer notre chapeau. Il a mis 5 paniers à longue distance. Dont deux vraiment contestés à la fin des 24 secondes. L'un était totalement ouvert, et les deux autres étaient probablement après des dribbles sur le côté. Donc ce n'était pas facile. On doit lui tirer notre chapeau et avancer après cette défaite", a ensuite confié de son côté Anthony Davis.

Une réaction classe, mais logique de la part des deux stars. Giannis Antetokounmpo, par ses prestations, a gagné le respect de ses pairs.