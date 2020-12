LeBron James s’est blessé, mais va se soigner avec « du bon vin »

LeBron James n'était pas sur le parquet dans les dernières minutes du match perdu par les Los Angeles Lakers contre les Los Angeles Clippers. On savait que le "King" n'avait sans doute pas 30 minutes à haute intensité dans les jambes, la faute à une intersaison exceptionnellement courte qui a perturbé sa préparation physique habituelle. Mais c'est apparemment plus à cause d'une blessure qu'il n'a pas joué plus de 28 minutes.

LeBron, qui a bouclé la partie avec 22 points, 5 passes et 5 rebonds à 7/17, s'est tordu la cheville en deuxième mi-temps et la tournure de la rencontre ne l'a pas incité à prendre de risques.

"Je sais clairement que la cheville a tourné en fin de match. Mais je pense que je serai là pour le match de vendredi (à domicile contre Dallas le jour de Noël). Je vais suivre un traitement heure par heure et boire du bon vin ce soir. Il va passer directement dans mon corps jusqu'à ma cheville", a plaisanté LeBron James, pas plus inquiet que ça visiblement, sur ESPN.

CQFR : Paul George ON FIRE, KD et Kyrie désossent les Warriors

La gestion du temps de jeu de LeBron va être une vraie question pour les Lakers cette saison. S'il a réussi à enquiller les saisons avec une santé de fer et des blessures rarissimes, c'est selon lui parce que sa préparation d'avant-saison est minutieuse et généralement invariable. Le fait que la saison précédente se soit achevée il y a seulement 72 jours est un problème pour la plupart des équipes qui ont joué les playoffs, mais encore plus pour un basketteur aussi soucieux de la mécanique et de l'entretien de son corps comme LeBron James.

On se souvient qu'au moment où la NBA a commencé à évoquer une reprise autour de Noël, la star des Los Angeles Lakers a fait partie des joueurs qui ont tenté de s'y opposer et de la repousser de quelques semaines, en vain.