Gilbert Arenas entraîne Bronny James et ça promet : « un clone de son père »

LeBron James aimerait sans doute devenir le premier joueur NBA à avoir la chance de disputer une rencontre avec ou contre son fils. Il en a deux (et une petite fille) : Bronny James et Bryce Maximus James. Les deux sont déjà des terreurs du circuit AAU. Et pour le premier, l’aîné, la ligue est évidemment un objectif. Il a déjà reçu des offres pour intégrer des universités prestigieuses comme Duke.

Mais à moins que la NBA change sa règle et autorise à nouveau les lycéens à rejoindre le monde pro, il faudra sans doute attendre 2023 avant de retrouver Bronny James au sein d’une franchise. En attendant, il bosse dur. Et pas avec n’importe qui. Gilbert Arenas l’a pris en main, à la demande du King.

« LeBron est venu me parler sur Instagram pour me dire que son fils s’entraînait avec Dribble2much (un coach privé). Il m’a demandé d’aller voir parce qu’il était un peu inquiet. J’y suis allé et j’ai donné quelques conseils à Bronny », raconte l’ancien All-Star avant de faire son rapport à LBJ.

« ‘C’est ton clone, tu n’as aucune raison d’être inquiet. Tu étais peut-être plus grand que lui à son âge mais vous avez la même vitesse, il saute probablement plus haut que toi, QI basket et sens de la passe identiques, il shoote mieux et dribble mieux.’ James a répondu que c’était vrai. »

« Il va mesurer 2,03 ou 2,06 m mais avec une détente d’1,2 mètres. Ça va faire peur ! »