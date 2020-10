Le plus jeune fils de LeBron James est un crack, la preuve en images

Dans la famille de LeBron James, on demande le fils. Mais pas Bronny, l’aîné, considéré comme l’un des meilleurs prospects de sa génération. Son petit frère. Bryce Maximus James. Deux ans de moins, donc quatorze, mais lui aussi scolarisé à Sierra Canyon. Et lui aussi déterminé à suivre les traces de son père.

Star du circuit AAU, le jeune adolescent a démontré des aptitudes certaines pour le basket lors des derniers mois. Pour preuve, cette vidéo d’Highlights que le King a reposté sur son compte en précisant que ce n’était « que le début ».

Bryce James, le fils de LeBron James, fait des cartons

Bryce James was IN HIS BAG last season 😤🎒 pic.twitter.com/eAuySEyWnR — SLAM HS Hoops (@SLAM_HS) October 25, 2020

Même s’il est trop tôt pour vraiment juger le bonhomme, Bryce James a déjà des skills indéniables. Le tout sous les yeux du papa et du frérot. Son paternel confie d’ailleurs fréquemment que son plus jeune fils est le meilleur shooteur de la famille.

On sait que LeBron James rêve de jouer en NBA avec son gamin mais le privilège reviendra sans doute – peut-être – à Bronny James, le plus grand. En revanche, s’ils continuent à suivre cette trajectoire, les deux frangins évolueront peut-être ensemble chez les pros. Comme l’ont fait, et le font toujours, certains frères au plus haut niveau. Ce serait évidemment un formidable accomplissement pour la famille James.

