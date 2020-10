Danny Green confirme le rêve fou de LeBron James pour sa fin de carrière

Comme évoqué depuis longtemps et confirmé par Danny Green, LeBron James a bien quelque chose en tête pour sa fin de carrière en NBA. Mais y arrivera-t-il ?

À presque 36 ans, LeBron James est devenu champion NBA pour la quatrième fois de sa carrière. Et a raflé au passage autant de titres de MVP des Finales. Le Benjamin Button version basket qui n'a jamais semblé aussi fort et sûr de ses forces. Jusqu'où peut-il aller ? Seuls sa motivation, son physique et sa soif de titres le convaincront de repousser sa retraite. Mais pas que. Depuis plusieurs années, lui-même évoque ce qui était plus un rêve qu'un objectif.

LeBron et Bronny ensemble en NBA, ce sera compliqué aux Lakers

En ayant eu son premier fils à 19 ans, LBJ a toujours gardé en tête de pouvoir évoluer avec lui un jour dans la grande ligue. Aujourd'hui, LeBron James Jr, dit Bronny, vient tout juste d'avoir 16 ans. Sa hype actuelle, plus dû au fait d'être le fils de James que par son niveau, avait poussé ESPN l'an passé à programmer d'avantage de matches de son lycée que certaines équipes NBA !

Dans les faits, Bronny James est un joueur de basket plus que correct. Il est mentionné pour être sélectionné par l'une des trente franchises d'ici trois ans. Soit en 2023. Son père en aura 38. Il est donc possible de voir un papa et son fiston s'affronter ou faire équipe un jour.

Et plus le temps avance, plus ce rêve peut devenir réalité. Comme le confirme Danny Green pour Forbes même s'il a quelques réserves sur la faisabilité de la chose.

"Je pense qu'il adorerait jouer avec Bronny. Mais je ne sais pas si son corps pourra supporter trois ans de plus. Je ne pense pas qu'il veuille jouer en NBA s'il ne peut pas évoluer au niveau auquel il est actuellement. Trois ans, ce ne sera pas évident. Mais je suis certain qu'il adorerait jouer avec lui."

En investissant plus d'un million de dollars par an pour son corps, LeBron James met en tout cas tout en oeuvre pour jouer jusqu'à ses 40 ans. Aura-t-il encore cet impact dont parle Danny Green ? On prend le pari.