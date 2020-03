LeBron James a deux rêves pour la fin de sa carrière : la terminer aux Lakers et jouer avec son fils. Les deux semblent pour l'heure incompatibles.

L'un des rêves avoués de LeBron James est de jouer un jour en NBA en même temps que son fils aîné Bronny. Ses dernières déclarations ne vont pas forcément dans ce sens.

Alors qu'on l'a jusqu'ici surtout vu dans des vidéos de workouts à domicile et sur le Tik Tok de sa fille Zhuri, le "King" a participé à une session live sur Instagram ce week-end. Il y a notamment évoqué sa fin de carrière. Il la voit en purple en gold.

"Je dois garder mes options ouvertes. Mais à l'heure actuelle, je peux vous dire une chose. Il n'y a nulle part d'autre où j'ai envie d'être. Je veux être un Laker pour le reste de ma vie".

LeBron James a signé un contrat jusqu'à l'été 2022 (avec possibilité de s'en désengager en 2021). Son fils ne peut pour l'heure prétendre qu'à une arrivée en NBA en 2023. LeBron aura 37 ans et, s'il porte toujours le maillot des Lakers, n'évoluera pas pour une équipe avec un haut pick de Draft. Il lui faudra alors trouver le moyen de faire venir son rejeton à Los Angeles, ou se retrouver sur le marché pour pouvoir signer là où Bronny aura été drafté.

Tout un mic-mac qui ne sera pas simple à mettre en place. L'une des données majeures sera aussi de savoir dans quel état de forme sera LeBron James à ce moment-là. Là-dessus, on ne s'inquiète pas trop vu le spécimen athlétique qu'est le "Chosen One". Le talent de son aîné laisse aussi supposer qu'il aura les cartes en main pour entrer directement en NBA à la fin de ses 4 ans au sein de la Sierra Canyon High School. La NBA a prévu d'autoriser à nouveau les lycéens à franchir le pas sans passer par l'université et LeBron James Jr pourrait utiliser ce biais pour écrire l'histoire.

Jamais un père et son fils n'ont joué en même temps en NBA.