Fâché, LeBron James reprend de volée une star de la NFL

Beaucoup de joueurs NBA sont aussi de grands fans de NFL. Beaucoup ont été déçus de la sortie de Drew Brees, le quarterback légendaire des New Orleans Saints sur la situation actuelle aux Etats-Unis. Brees, meilleur pourvoyeur de touchdowns en activité dans la ligue (devant le plus populaire Tom Brady), a expliqué que s'il comprenait le combat de Colin Kaepernick, il ne soutiendra jamais des joueurs "qui manquent de respect au drapeau". LeBron James, comme d'autres dans la ligue, a répondu directement au vainqueur du Superbowl en 2009.

"Wow, est-ce que c'est vraiment surprenant, au point où on en est ? Bien sûr que non ! Tu ne comprends littéralement pas pourquoi Colin Kapernick mettait un genou à terre ? Ça n'a absolument rien à voir avec un quelconque manque de respect envers nos soldats (hommes et femmes) qui font que notre pays est libre.

Mon beau-père était l'un de ces hommes qui se sont aussi battus pour leur pays. Je lui ai posté la question et je le remercie à chaque fois pour son engagement. Il n'a jamais considéré les protestations silencieuses de Kaepernick offensantes, parce que lui et moi savons ce qui est bien et ce qui est mal", a tweeté LeBron James.

Au sein de la communauté NBA, Jared Dudley et Jameer Nelson ont aussi critiqué les propos de Drew Brees, mais ce sont bien les mots de LeBron James qui auront le plus de portée et amèneront sans doute le quarterback à préciser sa pensée.